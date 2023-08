SIGA NO

Panelas inox perdem o brilho com o tempo Pixabay



As panelas inox são lindas e decoram a cozinha, mas com o tempo tendem a perder o brilho e podem até manchar devido ao calor excessivo. As manchas escuras se formam na base da panela quando são deixadas por muito tempo sobre o fogo, principalmente se estiverem vazias. Além de muito feias, essas manchas são difíceis de remover. Mas, não pense que isso será um bicho de 7 cabeças.

Trouxemos alguns truques simples que podem facilitar essa tarefa. E o melhor, com itens que você tem em sua casa. Anote aí e deixe as suas panelas inox brilhando.

Confira dicas de como remover manchas de panela inox com produtos que você tem em casa

Esse modelo de panela são ideais para todos os tipos de preparo, menos frituras, pois dissipam o calor mais rápido e podem queimar os alimentos e as panelas, trazendo dificuldade na hora da lavargem.

Veja abaixo as melhores formas de limpar as manchas na panela de inox.

Álcool etílico

aplique na panela de inox uma mistura feita com bicarbonato de sódio dissolvido com álcool etílico, até formar uma pasta (tipo pasta cristal);

use um pano macio ou uma bucha de nylon para passar a pasta na superfície do aço inox;

faça-o sempre da maneira mais suave possível, utilizando passadas longas e uniformes, no sentido do acabamento polido, caso houver; evite esfregar com movimentos circulares;

para finalizar, enxágue com bastante água, preferencialmente morna e seque com pano macio.

Vinagre branco

coloque vinagre na panela de inox até cobrir o queimado;

deixe o vinagre ferver;

com auxílio de uma esponja, esfregue toda a área queimada;

enxague e lave a panela normalmente.

Sal de cozinha

coloque água na panela de inox até cobrir totalmente o queimado;

acrescente duas colheres de sal de cozinha;

deixe esta ferver por alguns minutos;

esfregue todo o fundo da panela de inox com uma esponja;

lave a panela normalmente.

Suco de limão

espremer 2 limões ou até cobrir o queimado;

deixe de molho por algumas horas;

lave normalmente.

Refrigerante

para panelas de inox com poucas manchas, acrescente refrigerante tipo cola;

deixe aquecendo até começar a ferver;

deixe esfriar;

esfregue com a esponja e lave normalmente.

Para evitar as manchas, use bicarbonato de sódio diariamente ao lavar suas panelas de inox

Usar bicarbonato de sódio na limpeza diária de utensílios e panelas de inox pode evitar a formação das manchas. Veja como aplicar:

dissolva uma colher de sopa de bicarbonato de sódio em um litro de água e lave as peças de inox;

para remover manchas de água use um pano umedecido com álcool etílico e passe nas panelas de inox;

em caso de manchas leves por oxidação ou sujeira no aço inox, faça uma solução de água com um pouco de amônia e esfregue com um pano; depois enxágue bem.

Agora com essas dicas de como limpar panelas de inox queimadas com produtos acessíveis e caseiros, você pode economizar seu tempo e também seu dinheiro!