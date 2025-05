Médico é preso por matar namorada de 15 anos com tiro na cabeça

O médico Bruno Felisberto do Nascimento Tomiello, 29 anos, é suspeito de matar com um tiro na cabeça a namorada, Kethlyn Vitória de Souza, de 15 anos. O crime ocorreu no sábado (3/5), em Guarantã do Norte (MT). Segundo o portal g1, ele se entregou à polícia na segunda-feira (5/5), na Base Aérea do Cachimbo (PA), após estar foragido. A prisão em flagrante foi convertida em preventiva.

Em depoimento à Polícia Civil, Bruno afirmou que ele e Kethlyn haviam ingerido bebida alcoólica naquela noite. Segundo a versão do médico, durante o trajeto de volta para casa, a adolescente teria pedido para dirigir e se sentado em seu colo. Ele, então, manuseou uma arma, acreditando estar descarregada, e tentou atirar para fora do carro, mas o disparo só aconteceu acidentalmente depois, atingindo a cabeça de Kethlyn.

Ainda segundo o g1, o depoimento está sendo investigado, assim como o relacionamento do casal. De acordo com o delegado Waner dos Santos Neves, caso fique comprovado que a relação começou antes de Kethlyn completar 14 anos, Bruno pode responder por estupro de vulnerável. A jovem fez 15 anos em 31 de março.

Kethlyn foi socorrida pelo próprio namorado, que, segundo testemunhas, chegou ao hospital em estado de choque e implorava para que a jovem fosse salva. Apesar dos esforços da equipe médica por cerca de 40 minutos, ela não resistiu. Testemunhas relataram ainda que Bruno ficou nervoso após a confirmação da morte e tentou quebrar móveis do hospital.

O corpo de Kethlyn foi sepultado na segunda-feira (5/5), em Guarantã do Norte. Dias antes do crime, a adolescente havia publicado um vídeo nas redes sociais em que Bruno aparece dirigindo, brincando com uma arma e tirando as mãos do volante. Outra mulher, supostamente a mãe de Bruno, também aparece no vídeo, se divertindo com a cena.

Nas redes sociais, Bruno se apresenta como médico, tem quase 50 mil seguidores e se descreve como “1º lugar no concurso médico”, além de destacar “Deus e gratidão no coração” em sua biografia. A foto do perfil é ao lado de Kethlyn.