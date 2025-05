Preso padrasto suspeito de estuprar a enteada de 16 anos

Repóter de Polícia e Esportes. Participei da cobertura e sete edições dos Jogos Olímpicos, Cobertura Copa do Mundo. Ganhador de dois Prêmios "Esso", em 1985 e 1987. Ganhador Prêmio Nacional Petrobras, com a série de matérias "Hilda Furacão"

Um homem de 38 anos suspeito de estuprar a enteada, uma adolescente de 16 anos, foi preso pela Polícia Civil na manhã desta terça-feira (6/5), que cumpriu um mandado de prisão em São Gotardo, no Alto Paranaíba. O suspeito foi localizado no município de Luz, no Centro-Oeste mineiro, onde trabalhava como servente de pedreiro.

A investigação, da Delegacia em São Gotardo, teve início após a vítima contar a familiares que tinha sido abusada, quando tinha apenas 9 anos. Na época, o suspeito namorava a mãe da vítima.

A vítima contou aos policiais que o padrasto a obrigava a manter relações sexuais sob ameaça, inclusive afirmava que mataria a companheira caso a menina recusasse.

A jovem relatou que sempre teve medo de represálias por parte do homem, por isso, demorou tanto tempo a contar sobre os abusos. No entanto, após nova abordagem ameaçadora do suspeito em local público, a adolescente decidiu contar os fatos à mãe, quando a mesma fez a denúncia à Polícia Civil, que instaurou inquérito e ouviu testemunhas e a própria vítima.

O delegado Bruno Henrique, com base nos elementos reunidos, representou pela prisão preventiva, que foi deferida pelo Poder Judiciário. O suspeito foi localizado e preso na cidade de Luz, que fica a 100 quilômetros de São Gotardo.

O delegado afirmou que a cooperação entre as delegacias foi fundamental para efetivar a prisão. “Casos como esse demandam sensibilidade, firmeza e ação coordenada entre as unidades policiais, para garantir justiça à vítima e segurança à sociedade”.

Na delegacia, surgiram outras denúncias em relação ao suspeito, que tem histórico criminal de violência doméstica e responde a outros inquéritos policiais. Ele foi levado ao sistema prisional.

Siga nosso canal no WhatsApp e receba notícias relevantes para o seu dia