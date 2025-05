MG: feriadão tem casos de violência contra a mulher, que cresce em 2025

O feriado prolongado que teve início na quinta-feira (1/5) não foi bom para mulheres de Minas Gerais, vítimas de violência doméstica, estupros e até feminicídios. Até este domingo (4/5), pelo menos cinco casos foram registrados no estado, sendo dois deles em Belo Horizonte e um na Região Metropolitana. A escalada de agressões nos últimos dias é expressa em números, uma vez que até março de 2025, 40.042 casos de violência doméstica e familiar contra a mulher foram registrados em Minas, segundo a Secretaria de Estado de Justiça e Segurança Pública (Sejusp). Os dados relativos ao terceiro mês deste ano são parciais, isto é, ainda não foram completados, mas o quantitativo do primeiro trimestre já mostra um aumento de 1,6% em relação ao mesmo período do ano passado, quando o estado registrou 39.416 casos.

Uma mulher, de 40 anos, alega ter sido estuprada na madrugada dessa sexta (2/5), por um motociclista de aplicativo durante uma corrida em Ribeirão das Neves, na Grande BH. A vítima informou que estava em uma festa na casa de uma amiga onde bebeu, usou maconha e depois se sentiu mal. Então, a amiga deu um calmante a ela por engano. Minutos depois, ela começou a se sentir zonza e a amiga chamou um motociclista de aplicativo para ela. Durante a viagem, o condutor entrou em um estacionamento próximo a um supermercado e a estuprou. Pouco depois, ela pediu ajuda a uma viatura da Polícia Militar (PM) que fazia patrulhamento na região.

Conforme o boletim de ocorrência, a mulher estava com falas desconexas, andar cambaleante e hálito etílico. Ela foi encaminhada para o Hospital São Judas Tadeu, onde a equipe médica constatou vermelhidão nas partes íntimas da vítima e duas lesões na cabeça. Câmeras de segurança próximas ao local do crime mostraram um motociclista entrando no estacionamento e saindo cerca de 20 minutos depois. Instantes depois, as imagens mostram uma pessoa em uma moto deixando o estacionamento, mas não há registro de outras entradas. Pouco depois, a vítima é vista saindo do local e sentando em um ponto de ônibus. Atrás dela, sai um outro homem mexendo no zíper.

Ainda na sexta-feira, uma mulher de 29 anos foi feita de refém e esfaqueada pelo ex-companheiro na frente da mãe e da filha de apenas 10 anos no bairro Santa Margarida, na Região do Barreiro em BH. De acordo com a PM, a menina presenciou o crime e, na chegada dos policiais, pediu socorro desesperada dizendo "meu padrasto está esfaqueando a minha mãe". Ao entrar na casa, os militares localizaram o suspeito em cima da mulher desferindo os golpes de faca. Agressivo, o homem partiu para cima dos policiais, na tentativa de esfaqueá-los, mas acabou baleado. O agressor e a vítima foram encaminhados em estado grave ao hospital.

Já na madrugada deste domingo (4/5), uma técnica em enfermagem foi agredida com socos, enforcamentos, mordidas e mantida em cárcere privado pelo próprio companheiro por horas. O caso aconteceu em Poços de Caldas, no Sul de Minas. A PM libertou a vítima, prendeu o agressor, um enfermeiro de 44 anos, e os levou para atendimento médico. Segundo os militares, ele aparentava estar sob efeito de entorpecentes ou álcool.

Inicialmente, a própria vítima teria dispensado a presença policial, mas a situação se agravou. Vizinhos relataram que a mulher vinha sendo agredida e mantida em cárcere privado há algum tempo. Ao chegarem ao local, a equipe da PM e do Serviço de Atendimento Móvel de Urgência (Samu) tentaram contato com os moradores. Nesse momento, ouviram gritos de socorro da vítima, enquanto o agressor exigia que ela não abrisse a porta. Os policiais então arrombaram a entrada da residência.

O autor foi encontrado no quarto, segurando a vítima pelo pescoço com um braço e mantendo a outra mão nas costas dela. Foram dadas ordens para que ele a soltasse, mas ele não obedeceu. A mulher vítima das agressões apresentava diversas lesões e sangramento no rosto e relatou aos policiais que o companheiro estava transtornado, possivelmente sob efeito de drogas. Ele a agrediu com vários socos no rosto, além de ameaçá-la para que não chamasse a polícia.

Feminicídios

O pior nível de violência é quando se chega ao feminicídio, quando a vítima é morta em razão do gênero. Embora o número de casos seja mais baixo do que os de outras violências contra mulher, somente nesse feriado, duas vidas foram ceifadas pelo crime. Na noite de quinta, a gerente de uma loja, de 40 anos, foi morta pelo marido com golpes de facão em uma pousada localizada na Avenida Otacílio Negrão de Lima, altura do bairro Jardim Atlântico, na Região da Pampulha, em Belo Horizonte.

Segundo o boletim de ocorrência, Fernanda Dantas Garrido Ribeiro foi encontrada caída na área externa da pousada, com um grande ferimento na nuca e já sem sinais de vida. Natural de Cabo Frio (RJ), a mulher era gerente de uma loja na capital mineira e morava no local com o marido e familiares dele. O crime, inclusive, foi presenciado pela mãe do autor, um irmão e uma cunhada. Os parentes relataram que o casal tinha um relacionamento complicado e com diversos conflitos, mas que havia se reconciliado nos últimos dias. Nessa quinta-feira, a família se reuniu para uma confraternização.

O homem, um representante comercial de 38 anos, bebeu meia garrafa de vinho e cervejas sem álcool durante o dia. Já à noite, ele se deitou em uma cama no mesmo cômodo onde a mãe e o irmão estavam assistiam televisão em um sofá. Em determinado momento, quando a vítima estava do lado de fora conversando com a cunhada, o marido se levantou e foi até elas, desferindo vários golpes de facão na nuca da esposa.

A polícia foi acionada e, imediatamente, informou a fuga pelo sistema Hélios, da PM, que recebe informações de detecções de placas de veículos feitas por câmeras com tecnologia de leitura inteligente de placas de veículos. Graças ao aplicativo, o carro do suspeito foi localizado na MGC-135, em Curvelo, na Região Central de Minas Gerais. Os militares locais foram informados e reforçaram as buscas pelo esposo de Fernanda. Ele foi preso na cidade de Morro da Garça, também na Região Central.

Outro caso semelhante ocorreu em Matipó, na Zona da Mata mineira. Uma mulher de 27 anos foi morta a facadas pelo ex-companheiro, de 32, durante uma discussão na madrugada de sábado (3). Segundo a PM, o suspeito atacou a vítima com uma faca no meio da briga. A mulher foi encontrada morta no interior do banheiro da casa com o corpo ensanguentado. A perícia foi acionada e constatou nove perfurações no tórax e duas perfurações no pescoço da vítima.

A irmã do suspeito contou aos militares que estava na rua com o homem quando chamou um taxista para irem até a casa da vítima. Na residência da mulher, o ex-casal começou a usar cocaína. Em determinado momento, a vítima foi até o banheiro e o suspeito a seguiu. A testemunha escutou uma discussão e, instantes depois, o irmão a chamou para irem embora. Desconfiada, a mulher foi até o banheiro e encontrou a ex-cunhada caída e ensanguentada, mas o suspeito do crime fugiu e só preso na manhã deste domingo.

O ex-casal tinha um filho de 6 anos e estava separado, pois eram um relacionamento instável. A PM encontrou diversos registros de ameaça, agressão, lesão corporal e furto com o suspeito do feminicídio como autor e a mulher como vítima. O suspeito foi encontrado dormindo na casa de um parente. Aos militares, o homem confessou o assassinato e disse que matou a ex-companheira porque ela havia o ameaçado de morte. Ele foi preso e levado para a Delegacia de Polícia Civil.

Até março, foram contabilizados pela Sejusp 43 feminicídios consumados em Minas e outras 53 tentativas, totalizando 96 casos. No mesmo período do ano passado, o estado registrou 38 feminicídios consumados e 68 tentativas, somando 106 casos. Apesar de contabilizar 10 casos a menos, os dados de março deste ano ainda podem ser aumentados.