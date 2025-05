Surto respiratório leva hospital em Ipatinga ao limite: "Cenário crítico"

Em meio à escalada de doenças respiratórias em Minas Gerais, o Hospital Márcio Cunha, em Ipatinga, no Vale do Aço, emitiu um alerta de que está no limite da capacidade de atendimento. Com pressão especialmente nos setores materno-infantil e pediátrico, o hospital, referência regional para pacientes do SUS e de planos de saúde, confirmou que todos os recursos disponíveis estão sendo mobilizados para enfrentar o que chamou de “cenário desafiador”.

O comunicado foi divulgado nesse sábado (3/5) nas redes sociais da unidade. “O Estado de Minas Gerais, incluindo o município de Ipatinga, enfrenta atualmente um surto significativo de Síndrome Respiratória Aguda Grave (SRAG) e outras doenças infecciosas virais”, diz a nota. O texto reforça que a situação está exigindo medidas extraordinárias e pede “compreensão e colaboração da comunidade”.

Os números justificam o apelo. Ipatinga já soma 419 internações por doenças respiratórias neste ano, de acordo com o painel da Secretaria de Estado de Saúde de Minas Gerais (SES-MG). A maioria dos casos envolve justamente os dois extremos da vida: idosos com 60 anos ou mais (202 hospitalizações) e crianças de 1 a 9 anos (173). Um recorte que ecoa o cenário estadual, onde o grupo de idosos já soma mais de 15 mil internações, enquanto os bebês com menos de um ano contabilizam 2.587 hospitalizações.

Ao todo, Minas já registrou 26.786 internações por doenças respiratórias neste ano, com 334 mortes por SRAG até o dia 28 de abril. A crescente pressão sobre os serviços de saúde fez com que seis municípios decretassem emergência em saúde pública: Belo Horizonte, Betim, Contagem, Santa Luzia, Pedro Leopoldo e Conselheiro Lafaiete. O próprio governo estadual seguiu o mesmo caminho.

Com o decreto estadual, o Executivo mineiro ganha autorização para medidas emergenciais, como a ampliação de leitos, abertura de crédito extraordinário e contratações rápidas para reforçar o atendimento. Nesse sábado, por exemplo, a Fundação Hospitalar do Estado de Minas Gerais (Fhemig) lançou edital para a contratação emergencial de 110 profissionais de saúde que vão atuar em hospitais da capital, como parte do plano de contingência.