Fhemig abre 110 vagas em BH para reforço no combate a doenças respiratórias

Com a pressão sobre o sistema de saúde causada pela alta nos casos de doenças respiratórias, a Fundação Hospitalar do Estado de Minas Gerais (Fhemig) está convocando profissionais para um reforço emergencial nas unidades hospitalares de Belo Horizonte. As inscrições para o chamamento público já estão abertas e vão até às 9h de segunda-feira (5/5).

A medida faz parte do pacote de ações do governo estadual após a decretação de situação de emergência em saúde pública devido ao aumento expressivo de casos de Síndrome Respiratória Aguda Grave (SRAG). Até 30 de abril, segundo dados da Secretaria Estadual de Saúde (SES-MG), Minas já havia registrado 26.786 internações por SRAG e 334 mortes.

A convocação busca acelerar o preenchimento de 110 vagas temporárias em hospitais de referência da rede estadual na capital. As oportunidades são destinadas a diferentes especialidades da saúde e funções de apoio, com salários que podem chegar a R$ 11.982, conforme a carga horária e o cargo pretendido.

As vagas estão distribuídas entre os hospitais João XXIII e Infantil João Paulo II, localizados na Região Centro-Sul de Belo Horizonte; os hospitais Eduardo de Menezes e Júlia Kubitschek, na Região do Barreiro; e a Maternidade Odete Valadares, na Região Oeste. Todas essas unidades vêm registrando aumento na demanda por atendimentos respiratórios, com destaque para os casos envolvendo crianças e idosos.

Para participar do processo, o interessado deve acessar o site da Fhemig, clicar na aba “Como ingressar na Fhemig”, selecionar “Chamamento Público Emergencial” e escolher o edital correspondente à unidade de interesse.

Veja a seguir um resumo das vagas por hospital:

Hospital Júlia Kubitschek

Enfermeiros (4 vagas – 40h)

Técnicos de enfermagem (12 vagas – 40h)

Fisioterapeuta respiratório (1 vaga – 30h)

Técnico em patologia (1 vaga – 40h)

Médicos de clínica médica (5 vagas – 24h)

Médicos com experiência em medicina intensiva (5 vagas – 24h)

Intensivistas (5 vagas – 24h)

Hospitais João XXIII e Infantil João Paulo II

Enfermeiros (2 vagas – 40h)

Técnicos de enfermagem (8 vagas – 40h)

Fisioterapeuta respiratório (1 vaga – 30h)

Auxiliares administrativos (2 vagas – 40h)

Técnicos em patologia clínica (2 vagas – 40h)

Técnicos em radiologia (2 vagas – 30h)

Pediatras (7 vagas – 24h)

Intensivistas pediátricos (3 vagas – 24h)

Maternidade Odete Valadares

Fisioterapeuta respiratório (1 vaga – 30h)

Enfermeiros (2 vagas – 40h)

Técnicos de enfermagem (12 vagas – 40h)

Médicos neonatologistas (5 vagas – 24h)

Hospital Eduardo de Menezes

Enfermeiros (4 vagas – 40h)

Técnicos de enfermagem (13 vagas – 40h)

Fisioterapeutas respiratórios (3 vagas – 30h)

Médicos com experiência em medicina intensiva (5 vagas – 24h)

Intensivistas (5 vagas – 24h)

Siga nosso canal no WhatsApp e receba notícias relevantes para o seu dia