Estudo que previu aposentadoria aos 78 anos para o Brasil circula como se fosse proposta do governo

Um estudo publicado em 2024 pelo Banco Mundial avaliou que, caso as regras atuais da previdência social no Brasil sejam mantidas, o país precisaria aumentar a idade mínima de aposentadoria para 78 anos em 2060. Em abril de 2025, no entanto, essa conclusão foi compartilhada mais de 4 mil vezes nas redes sociais como se fosse uma proposta concreta do governo federal. Mas, segundo o Ministério da Previdência Social e o Ministério do Planejamento, até o momento não há nenhuma discussão em andamento nesse sentido.

'Parabéns aos eleitores do Lula! Vocês conseguiram: agora a idade mínima para se aposentar deve subir para 78 anos', diz uma das publicações compartilhadas no Facebook. Conteúdo semelhante circula no Instagram, no X e no Threads.

Diversas postagens são acompanhadas de uma captura de tela mostrando a manchete de uma matéria publicada pelo site Diário do Comércio, intitulada: 'Idade mínima para se aposentar deve subir para 78 anos'.

O primeiro parágrafo do texto, porém, explica que a manchete é a conclusão de um estudo do Banco Mundial, divulgado pelo jornal Valor Econômico.

Uma pesquisa no Google por 'Valor Econômico aposentadoria 78 anos' localizou a matéria em questão, publicada pelo jornal em 5 de agosto de 2024.

'Sem novas mudanças nas regras de concessão de aposentadorias e pensões no país, o Brasil precisaria estabelecer uma idade mínima de 72 anos em 2040 e 78 anos em 2060 para manter a chamada razão de dependência dos idosos no mesmo patamar de 2020, segundo estudo feito pelo Banco Mundial de autoria de Asta Zviniene e Raquel Tsukada', explica o texto publicado pelo Valor Econômico.

Uma pesquisa pelos nomes das pesquisadoras citadas, junto ao termo 'Banco Mundial', localizou o documento mencionado, publicado em maio de 2024 sob o título: 'O Sistema Previdenciário Brasileiro sob a Ótica da Equidade'.

A conclusão viralizada nas redes sociais pode ser conferida na Figura 6 do estudo, que contém um gráfico com as idades mínimas de aposentadorias que precisarão ser aplicadas por diversos países, caso mantenham as regras atuais. Nesse cenário, o gráfico projeta que tanto Brasil quanto Chile e Costa Rica necessitarão elevar esse número para 78 anos em 2060.

As autoras do estudo, porém, explicam que seria inviável compensar o déficit previdenciário somente com um aumento na idade mínima de aposentadoria, e que o cenário mais provável é que sejam feitas reformas no sistema:

'Será impossível continuar a compensar o envelhecimento da população a médio e longo prazo apenas com aumentos da idade de aposentadoria e serão necessárias outras reformas. A figura 6 pergunta até quanto a idade 'normal' de aposentadoria de 65 anos precisaria aumentar para manter constante a taxa de dependência da velhice. Como o Brasil é um dos países que envelhece mais rápido na América Latina, esse novo 'normal' teria que passar para 72 anos em 2040 e 78 anos em 2060. Obviamente, mudanças tão drásticas seriam difíceis de se alcançar devido ao estado de saúde da população e às realidades sociopolíticas', lê-se no texto.

Siga nosso canal no WhatsApp e receba notícias relevantes para o seu dia

Consultados pela AFP em 25 de abril de 2025, o Ministério da Previdência Social e o Ministério do Planejamento e Orçamento (MPO) negaram que exista uma proposta em estudo por parte do governo federal para aumentar a idade mínima de aposentadoria para 78 anos.

'Não há absolutamente nenhum plano do governo nesse sentido', afirmou o MPO.

Referências