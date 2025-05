Serpente esmagadora de presas com 4 metros é encontrada em rua de MG

Repórter especial do Estado de Minas/UAI (2011), com passagens por Folha de SP (stringer Europa 2011), Agora SP (2010-2011) e Hoje em Dia (2004-2010). Sempre envolvido em grandes reportagens e séries em áreas como meio ambiente, segurança pública, tran

Um morador da pacata Paula Cândido (MG), na Zona da Mata, tomou um susto quando passeava pela cidade, ao ver uma cobra de 4 metros se movimentando em uma rua, na noite desta sexta-feira (30/05).

O Corpo de Bombeiros Militar de Minas Gerais (CBMMG) em Viçosa foi acionado para a captura. Segundo os militares o animal não tinha postura agressiva.

Foi descrito como sendo um réptil robusto, de cor clara e manchas em padrões de selas, com 4 metros de comprimento - mais espessa que um braço humano - com característicasde uma Píton-Birmanesa albina, muito popular no comércio de animais exóticos.

A captura foi realizada com segurança, utilizando técnicas e equipamentos adequados à espécie. "Contudo, não havia recipiente que pudesse comportar um animal desse tamanho. Como estava dócil, foi decidido colocar na carroceria da caminhonete, que é fechada, e a transportar com cuidado. Ainda está no pelotão, aguardando a chegada da Polícia Militar de Meio Ambiente", informou o sargento Júlio César Silveira dos Santos, do Pelotão do CBMMG de Viçosa.

O destino do animal pode ser um zoológico, um centro de pesquisa ou criadouro legalizado, dependendo da condição do animal e das diretrizes ambientais.

Paula Cândido é uma cidade de quase 9 mil habitantes, cercada por vegetação nativa e áreas rurais, tornando comum o aparecimento de animais silvestres , mas a presença de uma Píton, espécie exótica, causou surpresa e imediato acionamento do CBMMG.

A espécie não é nativa do Brasil, tendo sua origem em ecossistemas da Ásia e da África.

A principal teoria para sua presença em Paula Cândido é que o animal era mantido em cativeiro legal ou ilegal e pode ter escapado ou sido solto intencionalmente.

A Polícia Militar de Meio Ambiente tenta identificar o possível proprietário e apurar as responsabilidades, uma vez que a soltura do animal é prática que representa riscos tanto para o réptil quanto para o ecossistema local e a segurança pública.

As Pítons são conhecidas por serem serpentes constritoras - matam as presas por sufocamento, enrolando-se ao redor delas. Algumas espécies de Píton estão entre as maiores cobras do mundo, podendo ultrapassar 7 metros de comprimento, o que torna o espécime de 4 metros encontrado uma cobra já consideravelmente grande.

Elas têm dieta carnívora, alimentam-se de mamíferos e aves. Outra característica impressionante é a capacidade de detectar o calor emitido por suas presas por fossetas labiais termossensíveis, o que as torna caçadoras eficientes mesmo no escuro. Algumas dessas cobras vivem mais de 20 anos em cativeiro.

Embora resgates de cobras nativas (como jiboias e caninanas) sejam mais comuns, o aparecimento de uma Píton é um evento raro, reforçando a teoria de um animal de cativeiro.

O Corpo de Bombeiros orienta que, ao se deparar com animais silvestres ou exóticos, especialmente os de grande porte ou desconhecidos, a população não deve tentar capturá-los ou se aproximar, e acionar imediatamente o serviço de emergência pelo telefone 193.