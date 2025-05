BH: Feira Hippie tem segurança reforçada por drones e câmeras

A tradicional Feira de Artes e Artesanato da Avenida Afonso Pena, conhecida popularmente como Feira Hippie, que ocorre todos os domingos a partir das 8h no hipercentro da capital mineira, está com a segurança reforçada.

De acordo com a Prefeitura de Belo Horizonte (PBH), agentes da Guarda Civil Municipal intensificaram tanto o monitoramento por drone e câmeras no local quanto as ações de prevenção a ocorrências.

Ainda de acordo com informações da PBH, 10 câmeras instaladas na área da feira vêm sendo monitoradas continuamente pelo Centro Integrado de Operações da Prefeitura (COP-BH), sendo que a vigilância é integrada a outras forças de segurança. A equipe de drones da Guarda Civil também passou a atuar de forma contínua durante o evento.

Além do apoio do monitoramento remoto, os agentes da Guarda Municipal têm adotado posicionamento estratégico em pontos elevados dos prédios no entorno da feira, com visão privilegiada. O efetivo deslocado até a feira conta ainda com viaturas, motocicletas e bicicletas, além de fazer patrulhamento a pé.

Paralelamente às ações de monitoramento, os agentes da Guarda Municipal mantêm ações preventivas, orientando o público sobre autoproteção e cuidados com objetos pessoais, como bolsas e celulares. De acordo com a PBH, a Polícia Militar também reforçou a atuação no local.

Atualmente, a Feira Hippie atinge aproximadamente 1 km extensão e atrai, em média, 60 mil visitantes todos os domingos. Organizada pela PBH desde 1973, inicialmente na Praça da Liberdade e, posteriormente, Avenida Afonso Pena, o evento é uma das referências turísticas da capital mineira.

Siga nosso canal no WhatsApp e receba notícias relevantes para o seu dia