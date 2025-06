Grande BH: homem morto com tiros na cabeça é encontrado de calças abaixadas

Um homem ainda não identificado, com aparência de 35 anos, foi morto a tiros na rodovia LMG-808, no bairro Recanto do Passaredo de Esmeraldas (MG), na Região Metropolitana de Belo Horizonte. Ele foi encontrado com as calças abaixadas, na noite desse domingo (15/6).

Conforme a Polícia Militar de Minas Gerais (PMMG), a vítima vestia uma blusa de frio preta e calças jeans abaixadas quando foi encontrado, por volta das 23h. Os militares o encontraram deitado no chão, com a barriga para cima e os punhos cerrados.

Segundo a perícia, o homem foi atingido por dois disparos de arma de fogo na cabeça.

O homem não carregava documentos e nenhuma testemunha foi encontrada para identificação da vítima e dinâmica do crime.

Ainda segundo o boletim de ocorrência, o local tem baixa luminosidade e é usado para desova de veículos.

O corpo foi removido ao Instituto Médico-Legal (IML), onde passará por exames de identificação. A investigação segue com a Polícia Civil.