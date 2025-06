Auxiliar de cozinha é estuprada por colega de trabalho em BH

Um homem de 29 anos foi preso depois de estuprar uma auxiliar de cozinha, de 30 anos, com quem trabalha em um restaurante no bairro Santo Antônio, na Região Centro-Sul de Belo Horizonte. O crime ocorreu na madrugada desse sábado (14/6) na casa do suspeito, no Conjunto Taquaril, na Região Leste. A vítima só conseguiu fugir do local na manhã deste domingo (15/6), quando o homem dormiu.

Segundo a Polícia Militar de Minas Gerais (PMMG), o homem, que não teve a profissão revelada, trabalhou até de madrugada com a vítima, que atua como freelancer no estabelecimento. Por volta de 2h, eles começaram a consumir bebidas alcoólicas e o homem convidou a auxiliar para continuar bebendo na casa dele.

Na residência, o homem foi ao banheiro e, ao voltar, começou a agarrar a vítima com agressividade. Ele deu vários socos e mordidas na mulher, além de empurrá-la no chão e puxá-la pelos cabelos por toda a casa. Em seguida, ele retirou a roupa dela e a obrigou a ter relações sexuais.

Conforme o boletim de ocorrência, a vítima acionou a PM no restaurante em que trabalha, já que havia saído dali em direção a casa do autor do crime através de uma viagem por aplicativo. Como estava bastante abalada, a mulher não conseguiu repassar detalhes do endereço onde o estupro ocorreu, mas a polícia identificou a casa do suspeito, onde a prisão em flagrante foi efetuada.

Os policiais constataram que a mulher tinha diversos hematomas visíveis pelo corpo, compatíveis com as agressões relatadas. A vítima foi socorrida para o Hospital Odilon Behrens, no bairro São Cristóvão, Região Noroeste de BH.