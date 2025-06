Caminhão de bebidas pega fogo após tombar e é saqueado no interior de Minas

Jornalista formado pelo UNIBH, trabalha desde 2021 no núcleo multimídia do Estado de Minas

O motorista de um caminhão carregado de bebidas ficou ferido após o veículo tombar em uma curva da MG-120, no distrito de Capoeirana, em Nova Era, na Região Central de Minas, na manhã deste domingo (15/6). Com o tombamento, o veículo pegou fogo, e o Corpo de Bombeiros precisou usar cerca de 4 mil litros de água para conter as chamas.

Segundo a corporação, o caminhoneiro teve apenas um ferimento abrasivo leve na região lombar esquerda e recusou atendimento hospitalar. Ele foi encontrado fora da cabine, consciente e orientado, e recebeu atendimento inicial de socorristas voluntários.

Parte da carga foi saqueada por populares antes da chegada do Corpo de Bombeiros Divulgação/CBMMG

Antes da chegada dos bombeiros, pessoas que passavam pelo local saquearam parte da carga. O que sobrou dos furtos foi retido às margens da rodovia e ficou sob responsabilidade da transportadora.

Parte da carga também se perdeu devido ao incêndio, que começou na parte traseira do caminhão. As chamas foram contidas depois que os bombeiros utilizaram cerca de 4 mil litros de água e aplicaram serragem na pista devido ao vazamento de óleo.