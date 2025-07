Vídeo: homem ateia fogo em companheira e se joga do terceiro andar em Minas

Um homem de 35 anos ateou fogo na companheira, de 42, e tentou se matar logo em seguida. O caso foi registrado na madrugada deste sábado (5/7), no Bairro Nossa Senhora de Lourdes, em Santa Bárbara do Leste, no Vale do Rio Doce.

Segundo a Polícia Militar (PMMG), durante uma discussão, o suspeito lançou gasolina na mulher e ateou fogo nela.

O filho da vítima ouviu os gritos, conseguiu apagar as chamas e buscou ajuda com um vizinho, que acionou o socorro.

A mulher foi levada em estado grave para a Unidade de Pronto Atendimento de Caratinga com queimaduras pelo corpo.

Depois do crime, o homem fugiu em uma motocicleta até a casa de familiares na Avenida José Geraldo das Mercês, onde se jogou do terceiro andar do imóvel.

Ele foi socorrido por terceiros e encaminhado ao Hospital Nossa Senhora Auxiliadora com fraturas e queimaduras pelo corpo.

Equipes do Corpo de Bombeiros fizeram o resfriamento da residência, que ainda apresentava focos de incêndio. A perícia técnica esteve no local.

A vítima segue internada em estado grave. O homem permanece hospitalizado sob escolta policial. O estado de saúde dele é grave.