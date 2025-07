Colisão frontal mata três pessoas em rodovia mineira

Uma colisão frontal entre um Fiat Uno e uma caminhonete Chevrolet D20 matou ao menos três pessoas na tarde desta sexta-feira, na LMG-677, no Vale do Jequitinhonha. O acidente ocorreu entre os trevos dos municípios de Turmalina e Leme do Prado.

De acordo com informações do Corpo de Bombeiros Militar de Minas Gerais (CBMMG), as equipes chegaram ao local do acidente por volta das 15h10. Os agentes encontraram os corpos de um homem, de 24 anos, e de uma menina, de apenas 4 anos, já sem vida, presos às ferragens do Fiat Uno.

Quando os militares chegaram, duas outras pessoas já haviam sido socorridas com vida por equipes do Serviço de Atendimento Móvel de Urgência (Samu). No entanto, uma das vítimas morreu dentro da ambulância, ainda no local.

Uma cadela também ficou presa às ferragens do Fiat Uno e foi resgatada com vida pelos bombeiros. Outros três filhotes que estavam no veículo também foram retirados, ilesos.



Os animais receberam amparo e cuidados iniciais de pessoas que estavam no local e se identificaram como conhecidas das vítimas. Em seguida, foram levados a um veterinário em Turmalina.

Equipes da Polícia Militar e da Polícia Civil também foram acionadas e estiveram no local do acidente. Ainda não há informações sobre a dinâmica da colisão.

