Batida entre carro e ônibus deixa um morto e feridos na BR-458, em Minas

Um homem de 38 anos, que dirigia um Fiat Uno, morreu no início da manhã desta quinta-feira (3/7), depois de bater de frente com um ônibus na BR-458, em Caratinga (MG), no Vale do Rio Doce. Ao menos três pessoas ficaram feridas.

O Corpo de Bombeiros (CBMMG) recebeu o chamado às 6h. Segundo a corporação, o motorista do ônibus alegou que o condutor do carro “parecia ter passado mal” ao volante, já que o veículo seguiu em linha reta durante a curva, quando aconteceu a batida na altura do distrito de Vale Verde.

O Serviço de Atendimento Móvel de Urgência (Samu) foi acionado e constatou a morte do motorista ainda no local. O corpo ficou preso às ferragens, mobilizando os bombeiros para o desencarceramento.

Ainda de acordo com o Corpo de Bombeiros, antes da chegada dos militares, três passageiros feridos já haviam sido socorridos por uma ambulância municipal que transitava pela via no momento do acidente.

A corporação relata, no entanto, que atendeu mais três pessoas. A ocorrência não menciona quantas exatamente ficaram feridas. Segundo os bombeiros, todas foram conduzidas à unidade hospitalar de referência para avaliação médica “apresentando ferimentos leves ou ausência de sinais evidentes de lesões”.

A Polícia Militar Rodoviária (PMRv) compareceu ao local, assumindo os trabalhos de registro e controle da via.

