Bombeiro é apedrejado durante ocorrência em Contagem

Um bombeiro do Corpo de Bombeiros Militar de Minas Gerais (CBMMG) foi atingido com uma pedrada quando atendia a uma ocorrência de tentativa de autoextermínio em Contagem, na Região Metropolitana de Belo Horizonte, nessa quinta-feira (22/5).

De acordo com a corporação, o militar tentava retirar da via um homem que atentava contra a própria vida, andando entre os veículos na Avenida João César de Oliveira, na região do bairro Eldorado.

Conforme registros, a guarnição foi confrontada por algumas pessoas e uma delas atirou uma pedra, que atingiu o militar. O autor da agressão fugiu em seguida.

Siga nosso canal no WhatsApp e receba notícias relevantes para o seu dia

O bombeiro foi socorrido e encaminhado ao Hospital da Polícia Militar. Ele passou por avaliações e ficou em observação até a manhã desta sexta-feira (23), quando recebeu alta. Segundo o CBMMG, o militar passa bem.