Polícia prende homem e apreende drogas em área de disputa do tráfico

Um homem de 26 anos foi preso em uma operação da Polícia Militar de Minas Gerais (PMMG) no Aglomerado Padre Dionísio, em Contagem, na Região Metropolitana de Belo Horizonte, na madrugada desta sexta-feira (23/5). Também foram apreendidas porções de maconha, crack, cocaína e ecstasy. A região é conhecida pela intensa disputa por grupos criminosos relacionados ao tráfico de drogas.

Segundo o boletim de ocorrência, uma equipe policial realizava uma operação para repressão de homicídios na região quando, às 2h26, uma pessoa que preferiu não ser identificada informou que havia uma intensa movimentação de tráfico no aglomerado.

Conforme o denunciante, além da comercialização de drogas, o local era palco de disputas territoriais entre grupos com armas de fogo e grande quantidade de substâncias, além de ter um histórico recente de confrontos e mortes.

Os policiais acionaram apoio do Batalhão Especializado em Policiamento de Eventos (BEPE) e constataram que vários suspeitos adotavam uma rota de fuga similar. De acordo com os registros, as pessoas passavam por uma área de difícil acesso, com telhados de amianto frágeis.

No local, próximo a uma caixa d'água, uma das guarnições encontrou 291 porções de maconha, 400 pedras de crack, 1.000 pinos de cocaína e 13 comprimidos de ecstasy.

Os militares, então, realizaram um cerco para evitar a fuga por becos e acessos secundários e abordaram um suspeito que corria em uma avenida paralela à Avenida João Gomes Cardoso. Ele negou colaborar com o tráfico, mas resistiu à prisão e precisou ser algemado.

O suspeito, juntamente da droga apreendida, foi levado à Delegacia de Plantão da Polícia Civil de Contagem, que segue com o caso.