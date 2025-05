Detento em prisão domiciliar joga drogas em telhado e é preso por tráfico

Repórter de Gerais. Formada em Jornalismo pela PUC Minas e pós-graduada em Produção em Jornalismo Digital. Estagiou no Estado de Minas em 2020 e 2021, quando foi efetivada como repórter.

Um homem, de 26 anos, foi preso por tráfico de drogas na noite dessa terça-feira (20/5), no bairro Parque Fraternidade, na cidade mineira de Governador Valadares, no Vale do Rio Doce.

Segundo o boletim de ocorrência, a Polícia Militar chegou até a casa do homem depois de denúncias anônimas. Por já ser um endereço conhecido no meio policial como ponto de tráfico, os agentes cercaram o imóvel para evitar fuga pelos fundos da casa.

O indivíduo, ao perceber a aproximação da polícia, jogou um objeto na rua e arremessou um pacote no telhado da casa vizinha. Ele tentou fugir pelos fundos da residência, mas foi cercado e detido.

Durante buscas na casa, a polícia localizou quatro tabletes pequenos de maconha, nove porções de maconha, uma balança de precisão e mais de R$ 1,3 mil em dinheiro.

Dentro do pacote arremessado no telhado da casa vizinha, a PM encontrou um tablete grande de maconha. O objeto lançado pelo suspeito na rua foi recolhido e identificado como uma porção de crack.

Ainda segundo o registro policial, o suspeito estava em liberdade provisória em prisão domiciliar. Ele foi encaminhado para a Delegacia de Polícia Civil com os objetos apreendidos.



