Uma briga generalizada envolvendo, pelo menos, 30 pessoas mobilizou a Polícia Militar (PM) na madrugada deste domingo (19/1). A ocorrência aconteceu em uma casa de shows na Avenida Euzébio Cabral, no Bairro Santa Rita, em Governador Valadares, no Vale do Rio Doce.





Conforme o registro policial, a confusão começou depois que um homem, de 45 anos, derramou cerveja em um grupo de cinco mulheres. Aos militares, ele relatou que tentou se desculpar com elas, mas que foi rechaçado pelas mulheres.





Em resposta, segundo uma testemunha, o homem então teria mostrado o dedo do meio para o grupo. No entanto, a informação foi negada pelo autor.





Ainda segundo a PM, a briga começou depois que o cantor que se apresentava no local disse ao microfone que o homem estaria agredindo as mulheres. A partir deste momento, várias pessoas teriam começado a brigar com o envolvido.





Uma terceira pessoa, que afirmou ser acompanhante do homem que teria despejado a bebida alcoólica, afirmou aos policiais que tentou separar a briga. Mas não teve êxito ao ser contido pelos seguranças do estabelecimento.





Em depoimento, o responsável pela segurança afirmou que os envolvidos na briga, mesmo depois de separados, continuavam a discutir. A situação se acalmou depois de eles terem conseguido dispersar os grupos.





No meio da confusão, alguns bens foram perdidos, como um aparelho de celular, um óculos de grau, e uma corrente e um pingente de ouro. Ninguém foi preso. A ocorrência foi encaminhada para a 1ª Delegacia de Polícia Civil de Governador Valadares.