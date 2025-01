O assassinato de um homem de 35 anos, recém-saído do sistema penitenciário, ocorrido dentro de sua casa na Rua Mangabeiras, no Bairro Bom Destino, em Betim, Região Metropolitana de Belo Horizonte, levanta duas principais suspeitas: guerra do tráfico de drogas ou acerto de contas.

O crime aconteceu na noite de sábado (18/1). De acordo com o relato da mulher da vítima, ele estava no banho quando um homem armado invadiu a casa e perguntou se ele estava presente.





Ao ouvir uma voz estranha, a vítima saiu do banheiro enrolada em uma toalha e foi alvejada com quatro tiros no abdômen, dois nas costas e um no ombro direito.

O agressor fugiu logo após os disparos. A mulher tentou socorrer o companheiro, chamou os vizinhos e, juntos, tentaram levá-lo ao hospital. Contudo, ele caiu na rua, onde o óbito foi confirmado por uma equipe do Samu.

Movimentação suspeita

Segundo os policiais que atenderam a ocorrência, duas motocicletas com dois ocupantes cada circularam pela rua na tarde anterior, passando repetidamente em frente à casa da vítima.





O homem assassinado tem diversas passagens pela polícia, incluindo porte ilegal de arma, tráfico de drogas e receptação. Ele havia deixado o Ceresp de Betim em 12 de dezembro, após cumprir pena por tráfico de drogas.

Guerra no tráfico

De acordo com levantamento da PM, a vítima tinha envolvimento com o tráfico de drogas no Bairro Bom Destino, liderado por um homem conhecido como “Trova”.

As investigações apontam que a execução pode ter sido ordenada por um rival da gangue do Bom Destino, identificado como “Chocolate”.

Siga nosso canal no WhatsApp e receba em primeira mão notícias relevantes para o seu dia