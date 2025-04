RIO DE JANEIRO, RJ (FOLHAPRESS) - O Ministério da Saúde resolveu entrar na polêmica envolvendo Jojo Todynho e Cariúcha nos último dias nas redes sociais. O episódio começou com as críticas da campeã de A Fazenda 12 às pessoas que defendem o Sistema Único de Saúde durante entrevista a um podcast.

Não demorou muito para que a apresentadora do Fofocalizando, do SBT, rebatesse os comentários sem citar diretamente a cantora: "A cirurgia do estômago não diminuiu só o tamanho da pessoa. Diminuiu também o cérebro". Em agosto de 2023, Jojo Todynho fez uma cirurgia bariátrica e perdeu mais de 80 kg.

Já nesta sexta-feira (11), o Ministério da Saúde decidiu se posicionar de forma inusitada: publicou uma cartilha nas redes sociais rebatendo as declarações de Jojo e reforçando a importância do SUS para a saúde da população brasileira.

O órgão usou o famoso bordão da cantora -- "Que tiro foi esse?" -- para ironizá-la e ainda fez um trocadilho com seu nome: "Surgiu na internet uma crítica todinha errada ao SUS." De quebra, o post ainda elogiou a atitude de Cariúcha, usando o slogan da apresentadora: "Sou toda natural, bonita pra caramba."

"Que mico foi esse? Surgiu na internet uma crítica todinha errada ao SUS, mas logo veio a resposta: toda natural, bonita pra caramba e corretíssima", escreveu o perfil oficial. "'Só fala bem do SUS quem não usa'. Essa afirmação é mentirosa. Segundo pesquisas, o SUS é melhor avaliado por quem mais o utiliza. E, além disso, na prática, mesmo quem tem plano de saúde usa o SUS", completou.

Que mico foi esse? Alguém soltou na internet: “Só fala bem do SUS quem não usa”. Mas a resposta veio bonita, certeira e cheia de fatos. Bora falar do que é real: o SUS é essencial, presente em todo lugar, e até quem nem percebe… usa! Segue o fio ???? pic.twitter.com/ASGL5lBJcv — Ministério da Saúde ???? (@minsaude) April 11, 2025

Na cartilha, além de enumerar as atribuições do SUS, o Ministério destacou que o sistema é referência no Brasil e inspiração para o mundo, citando iniciativas como a Estratégia de Saúde da Família, o combate ao HIV/Aids e o programa de controle do tabagismo.

"O SUS também tem inspirado outros países, como o Reino Unido, que avalia implantar uma estratégia relacionada à Saúde da Família, com atuação de agentes nas comunidades. O SUS é para todos nós! Mesmo quando você não percebe, o SUS está lá -- gratuito, universal e essencial", concluiu a publicação.