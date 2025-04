"Bala voando na comunidade": Jojo Todynho esconde de tiro no Rio

SIGA NO

Nesta quinta-feira (3), a cantora e estudante de Direito Jojo Todynho revelou aos seguidores que foi surpreendida por uma troca de tiros. O episódio aconteceu na região da Taquara, em Jacarepaguá, Zona Oeste do Rio de Janeiro — onde ela reside.

Visivelmente aflita, Jojo gravou stories dentro do carro e alertou sobre a gravidade da situação. “Vou me esconder aqui, porque vou falar uma coisa pra vocês: a bala está voando na comunidade!”, disse ela, agachada para se proteger de uma possível bala perdida.

O desabafo da artista escancarou a dura realidade enfrentada por moradores da região. “E não é bala Juquinha. Andaram falando aí: ‘Ah, [a Jojo] mora no Recreio’, aqui o Recreio dos Bandeirantes estralando aqui, toque de recolher”, disparou. E ainda ironizou: “É meu amor, isso é Taquara City, bebê. Me respeita”.

O relato impactante de Jojo chamou a atenção pela naturalidade com que ela aborda um cenário de guerra urbana. Pouco antes do episódio, a funkeira havia curtido um dia ensolarado na praia com o namorado, o policial militar Thiago Gonçalves. Ela também compareceu normalmente às aulas na faculdade antes de ser surpreendida pela violência na volta pra casa.

