A criadora de conteúdo Roberta Vaz viralizou nas redes sociais após criticar Jojo Todynho, que causou revolta no fim de semana após detonar o programa Bolsa Família. A iniciativa atende quase 21 milhões de residências brasileiras em situação de vulnerabilidade social. No vídeo, Roberta afirma que pagou a escola da funkeira.





“O Bolsa Família sai do meu bolso e do bolso dos empresários. Então Jojo Todynho, você só estudou porque a sua escola foi paga com dinheiro do meu bolso, seu professor só te deu aula porque o dinheiro saiu do meu bolso, porque eu também pago imposto, querida”, disse.











“Você merendou na sua escola, Jojo Todynho, porque saiu do meu bolso, dos impostos de todos os trabalhadores do Brasil, querida. Não é você que banca o Bolsa Família não, todo mundo banca. Você só foi atendida por um médico do SUS quando não era famosa e nem rica porque o dinheiro saiu do meu bolso”, reforçou.





Outra influenciadora que criticou Jojo foi Joelita Azevedo. Ela defendeu que quem recebe o Bolsa Família não é miserável e que os pobres é que deram fama para a cantora. "Tu veio falar que nós 'pobre' que pegamos Bolsa Família somos miseráveis. Deixa os pobres de mão! Tu que é miserável de espírito e de beleza. Tu tem dinheiro, mas não tem beleza. Procure respeitar!", disparou.











No fim de semana, Jojo disse que muitos beneficiários do programa vivem apenas do dinheiro recebido do governo. “Sabe qual é o absurdo maior? O povo fazendo filho adoidado. ‘Ah, porque eu vou receber Bolsa Família’. […] É assim que elas fazem, o povo se assegurando no Bolsa Família”, bradou.





“Mas, esse auxílio aí, bebê, sai do imposto que mamãe e vários empresários pagam. O povo está achando que é festa. 600 realzinhos, vou ali, vou fazer unha, cabelo, está todo mundo com bronze em dia, cabelo em dia, lookinho, com auxílio”, reforçou, dizendo que ela é quem paga a contribuição.





O economista e ex-BBB Gil do Vigor também rebateu a cantora. “O Bolsa Família que, de fato, transformou o Brasil. O programa era transferência de renda, tirar de quem tem muito para quem não ter nada e reduzir a extrema pobreza. Inclusive, reduziu, melhorou a insegurança alimentar e a inclusão educacional”, disse.





“É um programa de baixo custo para o governo, porque só representa 0,5% do PIB. Minha família foi beneficiada, minha mãe foi uma das primeiras. A gente passava uma fome triste, minha gente. Porque dá suporte para quem precisa viver com dignidade, quem busca oportunidade”, esclareceu.