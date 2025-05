MG: motorista morre em colisão frontal entre carro e caminhão na BR-040

Uma colisão frontal entre um carro de passeio e um caminhão terminou com a morte de um motorista na tarde dessa quarta-feira (14), na BR-040, altura de Alfredo Vasconcelos, na Região Central de Minas Gerais, sentido Belo Horizonte, próximo ao bairro Pio XII.

O acidente foi registrado por volta das 15h20. Com o forte impacto, o automóvel teve a parte dianteira destruída. O condutor do carro ficou preso às ferragens e, apesar do rápido atendimento do Corpo de Bombeiros Militar de Minas Gerais (CBMMG) e da equipe médica da concessionária EPR, morreu no local, conforme constatado pelo médico da autopista.

Já o caminhão envolvido teve apenas danos leves, e o motorista saiu ileso.Após a liberação da cena pela perícia da Polícia Civil, os bombeiros realizaram o desencarceramento do corpo, que ficou sob responsabilidade da equipe do Instituto Médico Legal (IML) de Barbacena.

A pista foi totalmente liberada após a remoção dos veículos e os trabalhos da EPR e da Polícia Rodoviária. Houve ainda vazamento de combustível na via, o que exigiu aplicação de serragem pelos bombeiros para evitar risco de novos acidentes por derrapagem.

