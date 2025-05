Colisão entre carro e carreta deixa um morto próximo à 'Curva da Morte''

Um grave acidente ocorrido na manhã desta segunda-feira (12/5), na altura do KM 492 da BR-354, em Formiga, resultou na morte de um jovem de 23 anos. A colisão entre um carro e uma carreta aconteceu nas proximidades do radar da conhecida "Curva da Morte", ponto já marcado por ocorrências anteriores. O Corpo de Bombeiros foi acionado para prestar atendimento.

Segundo informações do CBMMG, o motorista do automóvel ficou preso às ferragens e morreu no local. No mesmo carro foi encontrada uma segunda vítima, um homem de 51 anos que foi socorrido com dores no quadril, tórax e abdômen, além de escoriações. Ele foi atendido pelo SAMU e encaminhado à UPA de Formiga.

A batida foi tão severa que a rodovia precisou ser totalmente interditada nos dois sentidos durante o trabalho das equipes de resgate. Houve ainda vazamento de óleo na pista, o que exigiu aplicação de serragem para evitar novos acidentes.

O condutor da carreta não sofreu ferimentos. A Polícia Militar Rodoviária também esteve no local para registrar a ocorrência e controlar o tráfego. De acordo com os militares, as causas do acidente ainda estão sendo investigadas.



*Estagiária sob supervisão do subeditor Humberto Santos