Adolescente rouba carro de aplicativo e é perseguido em alta velocidade

Um adolescente de 17 anos foi detido suspeito de ter atacado um motorista de aplicativo, roubado o carro dele, fugido em alta velocidade da polícia, se acidentado e ainda tentado escapar por telhados de casas até ser interceptado pela polícia. Os atos infracionais ocorreram em Ribeirão das Neves (MG), na Grande BH, no fim da noite dessa sexta-feira (09/05).

De acordo com informações da Polícia Militar (PMMG), um motorista de aplicativo de 22 anos foi vítima de um assalto violento seguido de tentativa de homicídio na Rua José Pedro Pereira, no Centro de Ribeirão das Neves.

A vítima foi acionada para uma corrida, mas a identificação do cliente era de nome restrito. Como o endereço se tratava de uma via movimentada e com uma delegacia da Polícia Civil a apenas 500 metros, além de estabelecimentos comerciais, residências e um fluxo considerável de veículos e pedestres, o motorista disse ter achado pouco provável tratar-se de algum golpe ou crime.

Ao chegar ao endereço indicado, o adolescente pediu ao motorista que abrisse o porta-malas do carro para guardar uma bagagem. No momento em que o condutor retomou a direção do veículo, foi surpreendido pelo adolescente armado com uma faca e anunciando o assalto.

Segundo a PM, por causa da resistência do motorista, o adolescente deu diversos golpes que atingiram a cabeça e os punhos da vítima. Mesmo ferido, o condutor conseguiu gritar por socorro e escapar do veículo, correndo em busca de ajuda.

O adolescente assumiu a direção do carro e fugiu em alta velocidade. A fuga do menor infrator desencadeou uma grande mobilização da PM.

Militares do 40º Batalhão, com o apoio de outras unidades e do helicóptero Pégasus da Polícia Militar, interceptaram o veículo roubado já na Rua Padre Pedro Pinto, na Região de Venda Nova, em Belo Horizonte.

Uma intensa perseguição se estendeu por diversos bairros da capital, incluindo Jardim Leblon e Piratininga, na Região de Venda Nova. No bairro Piratininga, ao tentar uma manobra evasiva em uma rua sem saída, o adolescente perdeu o controle do carro, que caiu dentro de um córrego. O automóvel ficou parcialmente submerso, mas o infrator conseguiu escapulir.

O adolescente continuou a fuga a pé, correndo. Saltou o muro de uma residência e escalou uma casa até o telhado, mas acabou localizado e apreendido pouco tempo depois.

Durante a abordagem, o adolescente ficou em silêncio. Ele recebeu atendimento médico protocolar e, em seguida, foi encaminhado à Delegacia de Menores para o registro da ocorrência e outras providências legais.

O motorista foi atendido no Hospital São Judas Tadeu, em Ribeirão das Neves, onde passou por uma intervenção cirúrgica de emergência. De acordo com a unidade hospitalar, seu estado de saúde é estável e ele não corre risco de vida, encontrando-se em recuperação.

O veículo parcialmente submerso no córrego foi rebocado por uma companhia de seguros.