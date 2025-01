Os registros de homicídios - que são os crimes considerados mais graves - aumentaram 4,6% em Minas Gerais e dispararam em Belo Horizonte (22,2%) e na Grande BH (16,1%), no comparativo entre os anos de 2024 e 2023.







As ocorrências de assassinatos intencionais ou não subiram em Minas Gerais de 2.517 registros em 2023 para 2.635 no ano seguinte, de acordo com dados recém-liberados da Secretaria de Estado de Justiça e Segurança Pública (Sejusp).

Nas cidades da Grande BH, sem contar a capital mineira, o aumento foi de 521 para 605 registros no mesmo período, enquanto que em BH passou de 270 para 330.

O número de registros de crimes violentos em Minas Gerais aumentou de 31.913 em 2023 para 32.209 em 2024. Em Belo Horizonte, ocorreu uma redução de 8.977 registros de crimes violentos em 2023 para 8.786 em 2024, segundo as informações da Sejusp.

A queda também foi registrada nos municípios da Grande BH, sem contar a capital mineira. De 6.342 registros em 2023 para 6.315 ocorrências no ano seguinte.



O aumento em Minas Gerais beira a estabilidade por ser de 0,9%, enquanto a redução em Belo Horizonte chega a 2,12% e na Grande BH sem a capital mineira a 0,4% menos.

A Sejusp considera crimes violentos os registros consumados e tentados de estupro, estupro de vulnerável, extorsão consumado, extorsão mediante sequestro consumado, homicídio , roubo, sequestro e cárcere privado.

Mortos

O quantitativo de pessoas mortas por homicídios também disparou. Em Minas Gerais subiu de 2.605 em 2023 para 2.767 no ano seguinte. Um índice de 9,9% de ampliação.

Já na Grande BH sem a capital mineira foram 521 homicídios em 2023 e 649 em 2024, um aumento de 24,5%. Em Belo Horizonte o aumento de vítimas foi ainda mais expressivo, passando de 270 para 342 (26,6%) no mesmo período, segundo dados da Sejusp.