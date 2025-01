Um acidente entre duas carretas, na BR-116, próximo a Medina, no norte de Minas Gerais, nesta segunda-feira (20/1), causou a morte de um caminhoneiro, que estava dormindo na hora do acidente. O filho dele, um adolescente de 16 anos, dirigia no momento da batida.





O boletim da Polícia Rodoviária Federal (PRF) atribui o acidente à falta de habilidade do menor de idade, uma vez que ele invadiu a contramão de direção da pista. A carreta em que iam pai e filho estava carregada com roupas.





O descanso obrigatório, segundo patrulheiros da PRF, não foi cumprido, o que pode ser comprovado pelo tacógrafo do veículo, que estava rodando há 24 horas. Pela lei, um veículo não pode circular em estradas por mais de 11 horas sem que seja feito um descanso. A lei prevê que, a cada 5h30, tem de haver um intervalo mínimo de 30 minutos.

O adolescente foi socorrido pelo Samu e levado para um hospital, em Teófilo Otoni. O outro veículo transportava, segundo a PRF, peças de automóvel. O motorista não se feriu.

O caminhão das vítimas foi saqueado. Dois homens, de 23 e 45 anos foram presos. Um escondeu roupas no carro dele e o outro jogou roupas num matagal. Eles foram levados para a Delegacia de Plantão de Teófilo Otoni.