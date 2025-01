Morador de Mariana, na Região Central de Minas, Bruno Ferreira fingiu pescar em buraco no asfalto para criticar condições da via na cidade. O protesto inusitado foi gravado e compartilhado nas redes sociais no último sábado (18/1). Nos comentários, usuários aprovaram a ação e concordaram com as más condições do asfalto na cidade mineira.





O vídeo mostra o momento em que o homem chega com um banquinho e uma vara de pesca e se posiciona em frente a um buraco cheio de água. Com o peixe já no anzol, ele simula uma pesca. Na legenda do post, Bruno descreve que a ação, que lhe custou R$1,20, traz “conscientização da população quanto às entregas feitas pelo poder público e qualidade das obras executadas e oferecidas aos cidadãos.”





Nos comentários, usuários identificam o local do vídeo como o entorno do posto do Raul, próximo ao Bairro Cabanas, e dizem que há outros diversos buracos por Mariana. “É isso aí nossa realidade, quando consertam um buraco abre 10 novos. Muito triste a situação dos moradores marianense”, diz um comentário. Outra usuária conta que “perdeu” um pneu do carro ao passar por buracos na cidade.





Em seu perfil no Instagram, Bruno Ferreira explica que o projeto ‘Fuscalização’ tem como objetivo “fiscalizar” e divulgar demandas da população, de diversas cidades mineiras, como asfalto danificado e até mesmo complicações no trânsito. As vistorias do morador de Mariana são realizadas com um fusca, por isso o nome 'Fuscalização'.





Diante da repercussão do vídeo criticando as condições do asfalto, o Estado de Minas entrou em contato com a Prefeitura de Mariana para pedir um posicionamento, mas até a publicação desta reportagem não obteve retorno. Caso a administração municipal responda, a resposta será incluída neste texto.





*Estagiária sob supervisão do subeditor Humberto Santos