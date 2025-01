A explosão de um compressor de ar causou a morte de um homem e deixou uma vítima gravemente ferida, em um pesqueiro na MG-290, em Inconfidentes, no Sul de Minas. O acidente aconteceu por volta de 10h nesse domingo (19/1).

O caseiro do pesqueiro, Roberto José Antônio, de 47 anos, foi socorrido com ferimentos graves e morreu no hospital. A Polícia Militar foi acionada para atender a um acidente de trânsito. Ao falar com pessoas próximo da entrada da cidade, os militares descobriram que aconteceu uma explosão e foram até o pesqueiro.

Moradores contaram que as vítimas faziam manutenção em um caminhão, quando o compressor explodiu. O compressor estava em um barracão onde funciona uma oficina de manutenções no pesqueiro. O caminhão estava perto do local.

Testemunhas informaram ao Samu que o compressor estaria em local quente e sustentado por uma viga que teria risco de quebrar. O impacto da explosão atingiu os dois e arrebentou parte do telhado.

Roberto foi socorrido pelo Samu, com fratura, dilaceração e sangramento no braço esquerdo. Ele estava consciente e foi levado para a Santa Casa de Ouro Fino. A PM disse que o hospital prestou o atendimento, mas Roberto faleceu ainda no domingo.

A segunda vítima é um empresário, de 49 anos, que teve ferimentos graves na perna. Ele foi socorrido levado pela concessionária EPR Sul de Minas para a Santa Casa. Segundo a PM, ele segue internado até esta segunda-feira (20/1). Não há informações sobre o estado de saúde dele.

O corpo de Roberto foi sepultado na manhã desta segunda-feira (20/1), no Cemitério Municipal de Inconfidentes. Roberto era casado e tinha quatro filhas. (Nayara Andery/ Especial para o EM)