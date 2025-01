Soldados do Corpo de Bombeiros conseguiram resgatar, com vida, uma vaca de cerca de 300 quilos. Ela ficou presa por três dias numa grota no fundo de uma encosta de mais de 20 metros de altura, na zona rural de Pratápolis, na divisa de Minas Gerais com São Paulo. A operação durou por volta de cinco horas.





Apesar de o animal ter caído pela encosta na última sexta-feira (17), ela foi resgatada somente no início da tarde de domingo. O local é bastante acidentado, com uma inclinação de 25 metros, que dá acesso a uma parede de 20 metros.





Além do terreno íngreme, a vegetação de trepadeira e rasteira dificultava ainda mais o acesso. Foi o dono do animal que ajudou, fazendo a limpeza do caminho até o animal.





Os bombeiros desceram de rapel até o fundo da grota e realizaram a confecção de um sistema de içamento que potencializasse a força para erguer o animal de forma segura.





Os militares, então, conseguiram elevar a vaca até o ponto de acesso criado e, em seguida, conduzi-la até um lugar seguro. O animal apresentava fraqueza extrema, estava bastante debilitado, mas foi entregue ilesa ao responsável, proprietário da fazenda.

