Papa Leão 14 já esteve em Minas; saiba como foi

O novo papa Leão 14 esteve em Minas Gerais e passou pela Grande BH durante seu mandato como prior geral da Ordem de Santo Agostinho (OSA), em dezembro de 2012. Na época, como padre Robert Francis Prevost, o religioso visitava todas as comunidades da ordem no Brasil e as Assembleias Vicariais.

Na conclusão da assembleia, em Mário Campos, na Região Metropolitana de Belo Horizonte, Prevost celebrou uma missa e presidiu a profissão solene (votos solenes) de três freis agostinianos. Um dos abençoados pelo norte-americano foi o frei Felipe da Cruz, OSA. Ao Estado de Minas, classificou o novo pontífice como uma “pessoa agradável”, sensível e de perfil discreto.

“Ele tem uma sensibilidade que acho que construiu e desenvolveu muito pelo contato com os latino americanos. A maior parte da sua vida pastoral ele realizou no interior do Peru. O jeito de ser Igreja latina, essa proximidade com as pessoas, com as comunidades, acho que marcou muito a personalidade do agora papa Leão XIV”, disse.

Felipe da Cruz comentou a primeira aparição do papa, que a classificou como “emblemática” e que pode sinalizar a direção do pontificado. Assim como Francisco, que era jesuíta, Leão XIV vem da “vida religiosa consagrada” como agostiniano. “A experiência da vida religiosa, sobretudo para ele que foi prior geral, visitou o mundo inteiro, percorreu as comunidades, teve contato com realidades muito diversas, isso da outra compreensão de mundo”.

“A primeira mensagem ser ‘que a paz esteja no coração de todos, e o mal não vai prevalecer porque estamos todos na mão de Deus’, isso é muito significativo em uma época como a nossa de muitas Guerras. Essa defesa da paz vai ser uma bandeira que o papa vai erguer com muita firmeza”, afirmou Felipe.

Prevost foi ordenado bispo em 2014 pelo Papa Francisco, onde serviu na Diocese de Chiclayo, cerca de 750 quilômetros da capital Lima. Em 2020, ele foi nomeado administrador apostólico de Callao, cidade na região metropolitana de Lima.

Somente em 2023, o então arcebispo foi criado cardeal por Francisco, e nomeado prefeito do Dicastério para os Bispos. A ordem tem a importante função de aconselhar o papa para a nomeação de líderes da Igreja Católica.

O novo papa Leão 14, cardeal americano de 69 anos de idade, pertence à ordem agostiniana. A ordem de Santo Agostinho está especialmente vinculada com atividades de educação e de assistência social. O fundamento agostiniano é a vida comum, onde todos devem se doar para construir o caminho para Deus servindo ao outro.