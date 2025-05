Mulher é roubada por motorista de aplicativo e se joga do carro em BH

Uma mulher, de 58 anos, foi roubada por um motorista de aplicativo no Bairro Carlos Prates, Região Noroeste de Belo Horizonte. Quando o condutor do veículo, um Mobi prata, ameaçou pegar uma arma no porta-luvas, ela se jogou na rua.

De acordo com o boletim de ocorrência, o crime ocorreu na noite de sábado (24), por volta de 19h45. Conforme a ocorrência, a mulher pediu uma corrida de aplicativo saindo do Bairro Concórdia, na Região Nordeste de BH, em direção a uma pizzaria.

Na altura do número 472 da Avenida Nossa Senhora de Fátima, o motorista anunciou o assalto e roubou o celular da vítima. Assustada com a ameaça do suspeito sobre a arma no porta-luvas, a vítima saltou do carro em movimento. Ela machucou a perna e ficou com dores no corpo, sendo socorrida para o Hospital Odilon Behrens.

Ainda segundo o registro, o motorista fugiu do local em direção à Avenida Teresa Cristina. Populares chegaram a informar a placa do carro aos policiais, mas o motorista não foi encontrado pela Polícia Militar (PM). A ocorrência foi passada para a Polícia Civil que vai prosseguir com a investigação do caso.