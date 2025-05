BH: irmãos são mortos a tiros em disputa do tráfico

Dois irmãos, de 29 e 31 anos, foram mortos a tiros em uma briga no Morro do Querosene, no bairro Monte São José, na região Centro-Sul de Belo Horizonte, na noite desse domingo (25/5). A suspeita é que o crime seja uma retaliação pela morte de um membro do Comando Vermelho que atuava na região, em abril deste ano.

Conforme o boletim de ocorrência, a polícia foi chamada para uma ocorrência de briga entre três homens na Vila São José, conhecida como Morro do Querosene. Durante deslocamento, os policiais receberam a informação de que moradores da região ouviram disparos de arma de fogo, o que agravou a ocorrência. Os militares, então, iniciaram uma varredura no local e encontraram os corpos dos irmãos em um campo de futebol.

Os dois estavam com muitas perfurações pelo corpo e não apresentavam sinais vitais. De acordo com os registros, o local também tinha vários cartuchos de calibre 9 milímetros espalhados.

Segundo a PM, diversas testemunhas, que preferiram não se identificar por medo de retaliação, afirmaram que o crime seria uma retaliação pela morte de Davi Emanuel da Silva Santos, gerente do tráfico da região, no último mês. Na época, o boletim de ocorrência afirmava que o homem era membro do Comando Vermelho no Morro das Pedras e estaria jurado de morte pelos traficantes do Querosene.

O sobrinho das vítimas reconheceu os corpos. Aos policiais, ele afirmou que acredita que o crime tenha acontecido por uma desavença antiga entre gangues rivais.

Outras pessoas, que também não foram identificadas, disseram que um suspeito estava em uma casa com a arma do crime. Os militares fizeram buscas no endereço mas não encontraram o suspeito. De acordo com as testemunhas, o homem seria responsável pelo auxílio no duplo homicídio e pela fuga dos autores.

Até o momento, nenhum suspeito foi localizado. O caso foi encaminhado para a 5ª Delegacia de Homicídios Sul, que segue com as investigações.

Relembre o caso

Davi Emanuel da Silva Santos, de 22 anos, foi morto a tiros em 14 de abril na Vila Querosene, no bairro Monte São José. A PM foi acionada para a ocorrência, mas, quando chegou ao local, encontrou o jovem sem vida. A mãe de Davi contou aos militares que o filho residia no Morro das Pedras, Região Oeste da cidade, e que teria ido à Vila Querosene com os irmãos. Ainda de acordo com a corporação, a vítima possuía passagens por homicídio e tráfico de drogas.

Na última sexta-feira (23), um homem foi preso em uma operação no aglomerado suspeito de matar Davi. Com ele, foram apreendidas porções de cocaína e maconha, um celular, dinheiro em espécie, um carregador de pistola Glock, 10 munições calibre 9mm e sete calibre 40mm. Além do suspeito, também foram apreendidos dois menores.