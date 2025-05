Suposto gerente do tráfico é morto enquanto capinava lote

Repórter de Gerais. Formada em Jornalismo pela PUC Minas e pós-graduada em Produção em Jornalismo Digital. Estagiou no Estado de Minas em 2020 e 2021, quando foi efetivada como repórter.

Um homem, de 37 anos, foi morto a tiros e outro, de 55, ficou ferido na tarde dessa terça-feira (20/5), no bairro Nova Suíça, Região Oeste de Belo Horizonte.

Segundo o boletim de ocorrência, a vítima trabalhava na capina de um lote quando se aproximou de uma oficina de carros e pediu para o homem de 55 anos uma pá emprestada. Quando o indivíduo se virou para pegar o objeto, uma moto com dois ocupantes se aproximou, o garupa desembarcou e disparou diversas vezes.

A vítima tentou fugir em direção a uma comunidade, mas foi atingida, caiu em via pública e morreu no local. O homem que trabalhava na pintura da oficina foi atingido de raspão no pescoço e levado para o Hospital João XXIII.

A esposa da vítima relatou que o marido passava mais tempo na zona rural de Minas, mas que viveu a maior parte do último mês em BH. Ela também disse que desconhece brigas e desafetos do marido.

Em buscas no sistema policial, os militares constataram que a vítima foi presa em flagrante em 2016 por homicídio tentado. Em 2022, ela foi liberada para prisão domiciliar e, atualmente, cumpria liberdade condicional.

Um popular que não quis se identificar contou à polícia que a vítima trabalhava atualmente na gerência do trafico na Vila Ambrosina. Até o momento, ninguém foi preso.



Siga nosso canal no WhatsApp e receba notícias relevantes para o seu dia