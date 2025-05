Homem é preso suspeito de executar idoso a tiros dentro de casa em Minas

Um homem de 55 anos, suspeito de matar um idoso, de 70, a tiros em Crucilândia, na Região Central de Minas Gerais, foi preso nesta terça-feira (20/5). O crime aconteceu em 20 de outubro de 2024, no povoado de Sesmaria, na zona rural do município.

A vítima foi encontrada morta dentro de casa com ferimentos provocados por disparos de arma de fogo. Conforme a Polícia Civil (PCMG), o suspeito preso já tinha histórico de desentendimentos com o idoso. Também foram alvos de mandados de busca uma mulher e um homem, ambos com vínculos familiares e envolvimento em conflitos anteriores com a vítima.

“O trabalho investigativo identificou ameaças frequentes desde o fim de 2022 entre a vítima e os suspeitos, inclusive uma tentativa de homicídio registrada em janeiro de 2024”, informou a delegada responsável pelo caso, Anagreici Manfrin Pretto, via assessoria. A Polícia Civil não deu detalhes sobre a motivação do crime.

No decorrer da investigação, imagens de câmeras de segurança e depoimentos de 21 testemunhas embasaram o pedido de prisão e a expedição de mandados de busca pela Justiça.

Foram apreendidos três celulares e uma jaqueta que pode ter sido usada no dia do crime. O material será submetido à perícia.

O investigado detido foi encaminhado ao sistema prisional e está à disposição da Justiça. As investigações seguem em andamento.