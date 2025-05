Briga em alojamento termina com homem assassinado com golpes de canivete

Repórter de Gerais. Formada em Jornalismo pela PUC Minas e pós-graduada em Produção em Jornalismo Digital. Estagiou no Estado de Minas em 2020 e 2021, quando foi efetivada como repórter.

Um homem, de 42 anos, foi morto com golpes de canivete na noite dessa sexta-feira (16/5), no bairro Patrimônio, em São Gonçalo do Rio Abaixo, Região Central de Minas.

Segundo a Polícia Militar, uma testemunha relatou que a vítima estava sentada próximo a uma escada dentro de um alojamento de uma empresa quando o suspeito, de 60 anos, se aproximou e deu dois golpes de canivete no pescoço e no peito da vítima.

Depois do crime, o idoso deixou a arma sobre a cama do alojamento.

A testemunha pediu ajuda na casa de um militar que estava de folga. O agente acionou uma equipe de socorro, que confirmou a morte da vítima no local do crime, e iniciou o rastreamento pelo suspeito.

Ele foi localizado no centro da cidade, sentado em uma rua. O militar deu voz de prisão em flagrante ao idoso, que não resistiu.

Questionado, o suspeito alegou que foi agredido pela vítima em data passada e afirmou que não aceitou ser provocado novamente. Ele apresentava sinais de embriaguez e uma escoriação leve no braço.

Depois de receber atendimento médico, o idoso foi levado para a Delegacia de Polícia Civil de Itabira. A perícia compareceu ao local e recolheu o canivete usado no crime. O corpo foi liberado e removido por uma funerária.

Siga nosso canal no WhatsApp e receba notícias relevantes para o seu dia