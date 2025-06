Uma concessionária de veículos na Avenida Barão Homem de Melo, no Bairro Nova Granada, Região Oeste de Belo Horizonte, é alvo de uma denúncia de estelionato. Na tarde desse sábado (7/6), um cliente acionou a polícia alegando um prejuízo de R$ 159 mil. Ele também afirma ter sido ameaçado por telefone e, caso não aceitasse pagar mais R$ 260 mil, seu carro seria levado devido a um acordo com agiota.

Segundo o Boletim de Ocorrência, a vítima negociou a venda de uma Dodge Ram 3500 na concessionária Diamond Motors, no início deste ano. O carro foi repassado para um cliente, que pagou com uma BMW Z4, de 2021. A BMW foi vendida para outro cliente, que pagou o valor à agência com um Porsche Cayenne e três parcelas de R$ 12 mil.

De acordo com os registros, a vítima também tinha outro carro anunciado na agência, uma Dodge Ram 3500, por R$ 340 mil. O carro foi vendido em fevereiro e o dinheiro foi depositado na conta da loja. Segundo a vítima, o proprietário afirmou que compraria uma nova caminhonete para ela.

Em março, a vítima comprou na concessionária uma Dodge Ram 2500, pelo valor de R$ 298 mil. Desde a negociação, ela alega que cobra que o veículo seja transferido para o seu nome e que a chave reserva seja entregue. Porém, segundo ele, o proprietário se esquiva das cobranças e diz que o carro está em nome de uma empresa e que a transferência iria demorar.

Conforme a denúncia, o proprietário alegou que, para que o veículo fosse passado ao nome do cliente, era necessário que o carro passasse pelo nome da concessionária primeiro.

Já na quinta-feira (5/6), a vítima procurou a loja para resolver a situação e não encontrou o proprietário. Segundo ela, o homem estava “desaparecido”, havia aplicado golpe em vários clientes e não era possível contatá-lo. No local, uma das funcionárias afirmou que a Z4, da primeira negociação, também não havia sido repassada ao nome do cliente e que o proprietário havia feito um empréstimo de R$ 172 mil com garantia da Z4, mesmo com o documento de venda assinado.

Na sexta (6/6), a vítima procurou a concessionária novamente e um funcionário informou que o documento do veículo não seria transferido sem que ele pagasse uma nova quantia de R$ 260 mil. Em ligação, o funcionário ainda afirmou que, caso a vítima não aceitasse o acordo, o carro seria retirado do local de trabalho dela com a chave reserva que ainda está em posse da concessionária.

Conforme a vítima, o funcionário também alegou que o carro estava em negociação com um agiota e que a vítima deveria arcar com o valor combinado.

A vítima segue com um veículo comprado, mas sem o documento em seu nome, e alega ter sido lesado em um prejuízo de R$ 159 mil. Em nota, a Polícia Civil (PCMG) informou que apura a denúncia de estelionato contra o proprietário da concessionária, de 42 anos.

A reportagem entrou em contato com a concessionária Diamond Motors para um posicionamento e não conseguiu retorno. O espaço segue aberto para declarações.