Prisão desvenda crime de estelionato e venda ilegal de máquina agrícola

Repóter de Polícia e Esportes. Participei da cobertura e sete edições dos Jogos Olímpicos, Cobertura Copa do Mundo. Ganhador de dois Prêmios "Esso", em 1985 e 1987. Ganhador Prêmio Nacional Petrobras, com a série de matérias "Hilda Furacão"

A Polícia Civil de Minas Gerais conseguiu recuperar uma máquina agrícola usada no plantio de soja, avaliada em R$ 580 mil, que tinha sido adquirida após um crime de estelionato. A Plataforma Taura foi vendida por uma empresa de Lucas do Rio Verde, no estado do Mato Grosso. O maquinário estava em Pirassununga, no estado de São Paulo, e a apuração do crime foi possível depois de uma prisão realizada no sábado (22/3) pela delegacia Regional de Passos e delegacia Rural de Alfenas, cidades do Sul de Minas.

Os policiais de Passos conseguiram desvendar o crime, depois de prender, no último sábado (22/3), um homem que vinha sendo investigado pelo envolvimento com a venda ilegal de diversas máquinas agrícolas no Sul de Minas. Ele foi ouvido na Delegacia Regional por uma equipe da Delegacia Rural de Alfenas, coordenada pelo delegado Roberto Bicalho, que tinha informações sobre o suspeito repassadas pela Polícia de São Paulo.

“As diligências realizadas foram extremamente importantes para o avanço das investigações em trâmite na Delegacia Rural de Alfenas. O sucesso inicial das investigações se deve ao intercâmbio constante de informações entre as delegacias rurais do 18º Departamento", explicou o delegado Bicalho.

A apreensão desse sábado foi quarta ação, que faz parte do projeto Campo Seguro, realizada pelo 18º Departamento, totalizando cerca de R$ 1,7 milhões recuperados e devolvidos às vítimas da organização criminosa.