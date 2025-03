Cidade de Minas Gerais terá exame de vista gratuito em 28 de março

A Câmara Regional de Óptica e Optometria de Minas Gerais (CROO-MG) participará da Câmara Itinerante com uma ação gratuita de exame de vista à população em Santa Rita de Ouro Preto/MG, no dia 28 de março de 2025. A iniciativa terá a participação de oito optometristas graduados e 12 estudantes, que atenderão aproximadamente 100 pessoas no dia. Também serão oferecidos pela Câmara Itinerante serviços como aferição de pressão arterial e glicemia, cortes de cabelo, atendimento jurídico e até mesmo emissão de carteira de identidade.

Importância e motivações do evento

O evento faz parte de uma parceria entre a Câmara Itinerante e a CROO-MG em comemoração ao Dia Internacional do Optometrista, celebrado em 6 de março. De acordo com o presidente da Câmara, Túlio Laktini, o objetivo é "ampliar o reconhecimento popular da verdadeira optometria como uma ciência essencial na prevenção e detecção precoce de problemas visuais, além de combater a desinformação, valorizar os profissionais e servir a população".

Desvalorização profissional e combate a desinformação

O presidente complementa que a principal causa da desvalorização e desinformação sobre a optometria é graças aos falsos optometristas, que crescem cada vez mais no meio atuando sem capacidade e formação técnica, colocando a saúde visual dos pacientes em risco. “A CROO-MG defende a prática da optometria dentro dos limites legais, já que a Optometria é uma profissão reconhecida e amparada por decisões do Supremo Tribunal Federal (STF) que autorizam optometristas com formação superior ou técnica a atuar na saúde primária visual’’, ressalta Túlio.

A CROO-MG reitera seu compromisso com os profissionais e com a optometria, ressaltando que seguirá ampliando o acesso ao cuidado da saúde ocular.

Serviço

Câmara Itinerante

Exame de vista gratuito

Data: 28 de março

Local: Escola Estadual José Leandro - Avenida José Leandro, 329 - Centro - Santa Rita de Ouro Preto

Horário: Das 9h às 15h

* O atendimento será por ordem de chegada.



