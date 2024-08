As pessoas podem não associar comumente problemas nos olhos com doenças reumáticas, mas várias doenças reumatológicas podem afetar os olhos e sintomas oculares podem ser o primeiro indício de que há algum problema mais grave

Um ditado popular costuma dizer que os olhos são as janelas da alma. Mas, em alguns casos, os olhos podem apresentar alterações que são a chave para o diagnóstico de doenças autoimunes, como espondilite anquilosante e artrite reumatoide, entre outras doenças reumáticas.





As pessoas podem não associar comumente problemas nos olhos com doenças reumáticas, mas várias doenças reumatológicas podem afetar os olhos e sintomas oculares podem ser o primeiro indício de que há algum problema mais grave com a saúde do paciente.





Queixas comuns, como vermelhidão, vista embaçada, secura e dor nos olhos podem ser confundidas com sintomas de conjuntivites e outras inflamações, mas também podem ser indícios de associação com doenças reumáticas, como espondilite anquilosante, artrite reumatoide, síndrome de Sjögren, doença de Behçet e até a artrite idiopática juvenil que, se não diagnosticadas e tratadas adequadamente, podem até mesmo levar à perda da visão.





Segundo o reumatologista, professor da Universidade Federal do Paraná (UFPR), coordenador da Comissão Multiprofissional da Sociedade Brasileira de Reumatologia (SBR), Eduardo dos Santos Paiva, nesses casos é muito importante a comunicação e a troca de informações entre o oftalmologista e o reumatologista para que o paciente seja diagnosticado de forma rápida e tenha o tratamento mais adequado. "Na maioria dos casos, a prescrição de colírios é suficiente, mas alguns pacientes mais graves precisam de imunossupressores que devem ser indicados por um reumatologista", explica.





O especialista abordará essa temática - Doença inflamatória ocular e o reumatologista - durante o 41° Congresso Brasileiro de Reumatologia, que será realizado em Belo Horizonte, no dia 19 de setembro, integrando a mesa redonda Como lidar com os desfechos em diferentes órgãos.





O Congresso Brasileiro de Reumatologia 2024 será realizado entre os dias 18 e 21 de setembro no Minascentro. Organizado pela SBR, é um dos maiores e mais importantes da especialidade no mundo. Contará com uma extensa programação científica com cursos, mesas redondas, conferências, simpósios, sessão de temas livres debatendo os principais temas da especialidade, além de encontro de pacientes, atividades culturais e premiações aos trabalhos e pesquisas mais expressivos sobre a reumatologia no país na atualidade.





Doenças reumáticas no Brasil





Estima-se que as doenças reumáticas já afetam mais de 15 milhões de brasileiros. Em geral, provocam muitas dores nos pacientes e representam uma das maiores causas de afastamento do trabalho e de aposentadorias por invalidez. Entre as principais doenças reumáticas estão artrite reumatoide, osteoartrite/artrose, espondiloartrites, artrite psoriásica, lombalgia, lúpus eritematoso sistêmico (LES), fibromialgia, osteoporose, gota, febre reumática, vasculites, doença de Sjögren, doença de Behçet e esclerose sistêmica (ES). Cada doença tem sua característica. A artrite reumatoide, por exemplo, é uma doença crônica e ocorre quando há uma alteração do sistema imunológico, que ataca as articulações.







XLI Congresso Brasileiro de Reumatologia 2024



De 18 a 21 de setembro de 2024



No Minascentro



Confira a programação completa em XLI Congresso Brasileiro de Reumatologia (sbr.org.br).



