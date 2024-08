Em alguns casos, fatores genéticos também estão envolvidos no impacto do medicamento no corpo

Paracetamol, ibuprofeno ou dipirona? Qual é a sua escolha na hora de comprar um medicamento para dor de cabeça? É normal as pessoas terem uma preferência do que tomar para alívio da dor, por já conhecerem o corpo e saberem o que funciona melhor na sua experiência. Mas, alguns fatores contribuem para essa maior eficácia de um produto em comparação com outro, como a idade, medicamentos concomitantes, funcionamento do fígado e dos rins, hábitos alimentares e tabagismo.





Em alguns casos, fatores genéticos também estão envolvidos no impacto do medicamento no corpo. O gerente de inovação e pesquisa clínica da Prati-Donaduzzi, Liberato Brum Junior, explica que até exames genéticos já começam a ser usados para personalizar o tratamento de acordo com a genética de cada paciente. “Na farmacogenética nós estudamos como as variações genéticas podem diminuir os efeitos colaterais dos medicamentos e potencializar a eficácia dos tratamentos”, diz Liberato.





Qual medicamento escolher?





Dos muitos medicamentos encontrados no balcão da farmácia e que podem ser comprados sem receita médica, o ideal é sempre conversar com o farmacêutico antes de escolher aleatoriamente o produto.





Alguns são contra indicados quando há suspeita de doenças, como por exemplo a dengue. O ácido acetilsalicílico, o ibuprofeno e o naproxeno podem aumentar o risco de sangramento, que é uma complicação grave da doença. Por isso, a orientação médica ou do farmacêutico são importantes para indicar a posologia e possíveis efeitos colaterais.





Tentativa e erro





Muito mais do que tentativa e erro, Liberato frisa que a escolha do melhor medicamento envolve diversos fatores e, muitas vezes, vai depender da indicação terapêutica, além da necessidade do paciente, segurança e disponibilidade do medicamento na farmácia. “A orientação médica sempre é de extrema importância na hora de buscar a melhor alternativa terapêutica”, ressalta.