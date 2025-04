Flávio Bolsonaro critica suposta camisa vermelha da Seleção Brasileira: "É uma afronta"

Senador pelo Rio de Janeiro e filho do ex-presidente do Brasil, Flávio Bolsonaro utilizou o X (antigo Twitter) para declarar repúdio ao acréscimo de uma camisa vermelha como segundo uniforme da Seleção Brasileira na Copa do Mundo de 2026.

A informação foi divulgada pelo site especializado Footy Headlines, famoso por publicar notícias sobre o vazamento de uniformes de times e seleções, mas ainda não foi confirmada pela Confederação Brasileira de Futebol (CBF).

“A camisa da Seleção sempre foi um símbolo da nossa identidade nacional, do nosso orgulho e das nossas raízes. Sempre foi verde e amarela, as cores da nossa pátria. Mudar isso não faz qualquer sentido. É uma afronta a tudo o que sempre representou o orgulho do nosso povo!”, exclamou o 01.

Segundo Flávio, “não há identificação, não há história, não há justificativa para que, seja quem for, queira substituir o verde e amarelo pelo vermelho.” O anúncio do site especializado Footy Headlines antecipou a cor do uniforme reserva como uma "base vermelha moderna e vibrante". As vestimentas principais utilizadas pela Seleção permanecerão com as cores tradicionais.

“Essa tentativa não passa de mais uma investida para desfigurar aquilo que nos faz brasileiros de verdade. Nossa bandeira não é vermelha, e nunca será! Essa mudança precisa ser repudiada veementemente”, acrescentou o senador.

Camisa da Seleção tornou-se um símbolo político

A camisa tradicional da Seleção Brasileira, a azul e amarela, foi adotada por eleitores de direita e tornou-se um dos símbolos do bolsonarismo. O movimento político também costuma usar a frase "Nossa bandeira jamais será vermelha", como uma provocação aos movimentos de esquerda — que tem o vermelho como uma das cores símbolo.

Caso a nova camisa seja realmente lançada, não será a primeira vez que o Brasil usa um manto vermelho. Em toda a história, a Seleção Brasileira já usou um uniforme vermelho duas vezes — em 1917 e 1936.

Vale lembrar que o vermelho faz parte da história do Brasil. O nome do país significa "Vermelho como uma brasa". Ele se refere à cor vermelha de uma madeira usada para tingir tecidos que os portugueses encontraram no país - o pau-brasil. A origem da palavra celta "barkino" e que em espanhol passou a ser barcino, e depois Brasil.