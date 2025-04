Flávio Bolsonaro critica prisão de Collor: 'Ato de ódio de Moraes'

O senador Flávio Bolsonaro (PL-RJ) saiu em defesa do ex-presidente Fernando Collor, preso por decisão do ministro Alexandre de Moraes, do Supremo Tribunal Federal (STF), em uma ação do âmbito da Operação Lava Jato, nesta sexta-feira (25/4). Filho 01 de Jair Bolsonaro, o parlamentar disse que Collor é “vítima de um ato de ódio de Moraes”.

Segundo o senador, as ações do magistrado mostram como ele vai agir no julgamento do pai. “Ao negar monocraticamente o segundo embargo da defesa de Collor, alegando sê-lo ‘protelatório’ (o que não é o caso), Alexandre cerceia ilegalmente a defesa e mostra exatamente como pretende fazer quando Bolsonaro for recorrer da decisão que o condenará (jogo de cartas marcadas)”, disse.

Collor foi preso após Moraes rejeitar todos os recursos apresentados pela defesa do ex-presidente, mas cabe ainda ao Plenário referendar a decisão monocrática. Collor foi condenado a 8 anos e 10 meses de prisão em regime fechado.

A decisão reconhece que o ex-presidente recebeu R$ 20 milhões em propina para viabilizar contratos da BR Distribuidora, subsidiária da Petrobras, com a UTC Engenharia para a construção de bases de distribuição de combustíveis.

O ex-presidente Collor foi vítima de mais um ato de ódio de Alexandre de Moraes contra Bolsonaro.

A denúncia contra Collor foi apresentada em 2015 pelo então Procurador-Geral da República Rodrigo Janot em processo da força-tarefa. A vantagem teria sido dada em troca de apoio político para indicação e manutenção de diretores da estatal.