Malafaia sobre Bolsonaro: 'Está sob remédios que causam alteração mental'

O pastor Silas Malafaia declarou em vídeo publicado ao lado de Jair Bolsonaro (PL) que o ex-presidente está sob efeito de remédios que causam alteração mental. O religioso ainda criticou o Supremo Tribunal Federal (STF) por intimar o correligionário na Unidade de Terapia Intensiva (UTI) do Hospital DF Star, em Brasília.

“Não vou deixar passar esses últimos acontecimentos. Estou de boca aberta. Como o ministro Alexandre de Moraes manda um oficial de Justiça aqui no CTI para intimar Jair Messias Bolsonaro? Eu queria entender aonde chega a maldade e a falta de afeto natural de um cara desse”, declarou Malafaia em vídeo publicado em suas redes sociais.

Por ordem do ministro Alexandre de Moraes, uma oficial de Justiça entrou na UTI nessa quarta-feira (23/4) para intimar o ex-presidente sobre o início do processo penal sob a acusação de tentativa de golpe de Estado em 2022. O STF informou, em nota, que esperava uma "data adequada" para que a intimação pessoal fosse feita a Bolsonaro, que passou no último dia 13 por cirurgia de 12 horas em decorrência de obstrução parcial do intestino.

Bolsonaro, porém, deu uma entrevista na segunda (21/4) por vídeo ao SBT Brasil, da cama de seu quarto de UTI, e na terça-feira (22/4) participou de live em que conversou com seus filhos, Flávio, Eduardo e Carlos, seus filhos. O ex-piloto Nelson Piquet também participou. "A divulgação de live realizada pelo ex-presidente demonstrou a possibilidade de ser citado e intimado", disse o Supremo na ocasião.

Em boletim divulgado nesta quinta-feira (24/4), o hospital informou que o ex-presidente da República teve uma piora clínica, ficará internado na UTI e apresentou elevação da pressão arterial e piora nos exames laboratoriais hepáticos.

