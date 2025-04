Antes de piora clínica, Bolsonaro participou de live por 60 minutos na UTI

O ex-presidente Jair Bolsonaro (PL), que apresentou piora clínica de acordo com boletim médico divulgado nesta quinta-feira (24/4), havia participado por uma hora de uma live junto de seus filhos e apoiadores, como o ex-piloto Nelson Piquet, na tarde dessa quarta-feira (23/4).

Apesar de ter acompanhado a live, que tinha como objetivo vender um capacete que tem Bolsonaro como garoto-propaganda, o ex-presidente falou por cerca de 10 minutos.

A participação do líder de extrema direita na live foi feita com a conta do capitão do Exército, Andriely Cirino, que também publicou mensagens favoráveis a um golpe de Estado.

Ele também deu uma entrevista de aproximadamente 40 minutos e foi intimado pelo Supremo Tribunal Federal (STF), passando mais de dez minutos apresentando argumentos em sua defesa para a oficial de Justiça.

Os médicos do DF Star, em Brasília, onde o parlamentar está internado na Unidade de Tratamento Intensivo (UTI), afirmaram que ele apresentou piora nos exames laboratoriais hepáticos e aumento da pressão arterial.

A decisão do ministro Alexandre de Moraes, que anteriormente havia decidido aguardar um momento mais oportuno para intimar Bolsonaro, que havia passado mal durante uma agenda no Rio Grande do Norte, mudou após a live e a entrevista para a imprensa.

Bolsonaro chegou a se exaltar com assessores que apontaram um aumento na pressão dele enquanto era intimado. A oficial de Justiça ainda afirmou que a defesa dele poderia ser apresentada na Justiça dentro do prazo estipulado, o que deixou o ex-presidente descontente.

