Bolsonaro tem aumento de pressão, se exalta e grita ao ser intimado

O ex-presidente Jair Bolsonaro (PL) teve um pico de pressão e se exaltou ao receber uma notificação sobre a abertura do processo no Supremo Tribunal Federal (STF) na noite desta quarta-feira (23/4), enquanto está internado desde 13 de abril na Unidade de Terapia Intensiva (UTI) do hospital DF Star, em Brasília.

- A mando de Alexandre de Moraes (vídeo - 11 min), oficial de justiça adentra UTI para notificar Jair Bolsonaro.



Em um vídeo publicado nas redes sociais, à medida que o parlamentar apresentava seus argumentos em defesa para a oficial de Justiça, um assessor o avisa que sua pressão havia subido e, aos gritos, o notificado repetiu quatro vezes: "eu peço por favor".

Anteriormente, ao receber a intimação, ele questiona se a oficial tem "ciência de que estava em uma UTI" e exige que ela cite o nome do ministro que determinou que ele fosse notificado.

O ministro do STF, Alexandre de Moraes, havia entendido que, após Bolsonaro passar mal em uma agenda no Rio Grande do Norte, ele poderia aguardar uma data mais adequada para receber o oficial de Justiça. Contudo, como o ex-presidente participou de lives com aliados e concedeu entrevistas, Moraes decidiu pela notificação.

A oficial argumenta que o mandato foi expedido no dia 11 de abril e que estava parado devido à ausência do ex-presidente.

"Às vezes a gente entrega uma notícia que a pessoa não está querendo receber, mas, às vezes, a pessoa já sabe. Essas informações já estão na mídia", afirmou a oficial.

Bolsonaro ainda segue apresentando seus argumentos de defesa para a oficial, que afirmou que os advogados de defesa podem alegar o que acharem necessário dentro do prazo de cinco dias determinado pela Suprema Corte.