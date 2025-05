Quais as cidades mineiras mais desenvolvidas? Confira o ranking

Um estudo realizado pela Federação das Indústrias do Estado do Rio de Janeiro (Firjan) e divulgado nesta quinta-feira (8/5) indicou as 10 cidades mineiras com melhor desenvolvimento socioeconômico do Brasil. Esse levantamento, realizado desde 2008, acompanha a pontuação dos municípios brasileiros em três áreas: Emprego e Renda, Saúde e Educação. Esta edição analisou 5.550 cidades, que representam 99,96% da população.

Os três indicadores variam de 0 a 1 ponto, sendo que quanto mais próximo de 1, maior o desenvolvimento socioeconômico. Por meio da pontuação, é possível avaliar o município de forma geral e específica em cada um dos indicadores. Tanto a avaliação geral quanto as análises dos indicadores são classificadas em quatro conceitos: entre 0 e 0,4 (desenvolvimento crítico); entre 0,4 e 0,6 (desenvolvimento baixo); entre 0,6 e 0,8 (desenvolvimento moderado); e entre 0,8 e 1 (desenvolvimento alto).

A especialista em Estudos Econômicos da Firjan, Glenda Neves Lino, analisa o panorama do estado e aponta que quase 61% das cidades estão classificadas com um desenvolvimento moderado ou alto. “Isso significa que estamos falando de 84% da população do estado de Minas Gerais, que vive em municípios de alto ou moderado desenvolvimento. Esse cenário é bem mais favorável do que o nacional, que é 52,7%”, argumenta.

Nos anos da base histórica da Firjan (2013-2023), a instituição afirma que os municípios mineiros avançaram 23,4%, graças à evolução do indicador referente à educação, que avançou 40,5%. “É um crescimento bastante interessante dentro do município. Temos 838 dos 852 municípios analisados com evolução. Além disso, as três vertentes estão acima da média nacional”, destaca a especialista.

O ranking das 10 melhores cidades é composto pelas seguintes, em ordem decrescente: Poços de Caldas (0,8457); Alfenas (0,8300); Pará de Minas (0,8287); Uberlândia (0,8267); Santa Rita do Sapucaí (0,8248); Pouso Alegre (0,8186); Ipatinga (0,8164); Formiga (0,8109); Divinópolis (0,8095) e Patos de Minas (0,8077).

“Poços de Caldas está como líder e, inclusive, é a única cidade mineira entre as 100 melhores do país”, comenta Neves. O município, localizado no Sul do estado, teve alto desempenho nas categorias de Saúde e Emprego, e desenvolvimento moderado em Educação.

Entre o total, Serra da Saudade, na Região Centro-Oeste de Minas, ficou em último lugar. A cidade obteve 0,5689 em Saúde e 0,6242 em Emprego e Renda. No entanto, não foi possível medir a pontuação consolidada devido ao índice de Educação ser inferior a 0,4, o que representa desenvolvimento crítico.

Veja o ranking geral das cidades

1º - Poços de Caldas - 0.8457

2º - Alfenas - 0.8300

3º - Pará de Minas - 0.8287

4º - Uberlândia - 0.8267

5º - Santa Rita do Sapucaí - 0.8248

6º - Pouso Alegre - 0.8186

7º - Ipatinga - 0.8164

8º - Formiga - 0.8109

9º - Divinópolis - 0.8095

10º - Patos de Minas - 0.8077