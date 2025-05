Vídeo: veículo que aplica fumacê pega fogo em Uberlândia

Um veículo que fazia o serviço de aplicação de fumacê, inseticida usado para combater o mosquito Aedes aegypti, pegou fogo em Uberlândia, no Triângulo Mineiro, na noite dessa quarta-feira (7/5). Um vídeo mostra o carro em chamas. Apesar do susto, ninguém ficou ferido.



A caminhonete é da frota do Centro de Controle de Zoonoses de Uberlândia. De acordo com o Corpo de Bombeiros, a equipe foi acionada pela população do Bairro Morumbi, que viu o incêndio.



Não houve tempo de salvamento de qualquer material, então o trabalho foi de controle das chamas, que também atingiram a fiação na Rua Carnaúba. Serviços de luz e internet foram afetados, mas já restabelecidos.



Informações repassadas aos bombeiros dão conta de que o fogo começou no sistema de pulverização do fumacê, mas a investigação ainda vai apontar as causas.



Em nota, a Secretaria Municipal de Saúde informou que houve um problema mecânico no veículo que realiza o fumacê e que o serviço continua sendo realizado normalmente por outro veículo.

