Estudante é morta por colega dentro da sala de aula em Uberaba

Uma estudante do 8º ano de uma escola particular de Uberaba, no Triângulo Mineiro, morreu após ser atingida por golpes de objeto cortante, na manhã desta quinta-feira (8/5). O crime, praticada por um colega de classe, dentro de sala de aula, aconteceu na escola localizada no bairro Universitário. A vítima morreu no local e o suspeito está foragido.

Equipes da Polícia Militar (PM) e Polícia Civil (PC) estão no local do crime e ainda não foi finalizado o boletim de ocorrência. Desta forma, as identidades dos envolvidos ainda não foram divulgadas.

A diretoria da escola ainda não emitiu posicionamento.

Segundo relato de testemunha que preferiu não se identificar, o crime aconteceu após uma briga entre os dois adolescentes, sendo que um deles teria se armado com uma tesoura e atingido dois golpes no pescoço da vítima.

A prefeita de Uberaba, Elisa Araújo, emitiu uma nota de pesar.

Confira a nota na íntegra:

"Hoje, Uberaba vive um dia de imensa tristeza. Como mãe e como prefeita, meu coração está com a família, que sofre uma perda tão dolorosa, com toda a comunidade escolar e com todos os jovens que estão sendo tocados por esse momento tão difícil.

Diante de situações tão dolorosas, somos chamados à reflexão. Precisamos estar mais próximos dos nossos filhos, ouvir com atenção, dialogar com verdade, acolher com amor. Precisamos fortalecer os laços entre família, escola e comunidade. É no afeto, no cuidado e na escuta que construímos pontes para transformar realidades.

A adolescência é uma fase complexa, cheia de desafios. E nossos jovens precisam sentir que não estão sozinhos. Que podem contar com nossa presença, nosso olhar atento, nosso exemplo.

Como gestora pública, reforço nosso compromisso em ampliar as ações de cuidado emocional, convivência escolar e cultura de paz. Como mãe, faço um apelo: estejamos presentes. De verdade.

E nesse momento, seguimos em oração, por todos"